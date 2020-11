Valsoia acquisisce Loriana, marca top delle “piadine ambiente”

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 15:11

La piadina Loriana acquisita da Valsoia vanta una presenza consolidata nel mercato italiano

Importanti opportunità di crescita in Italia e all’estero

a cooperativadi Bagnacavallo (Ra) vende ildi Bologna. L’accordo prevede che la produzione della piadina Loriana proseguirà presso De.Co Industrie negli attuali stabilimenti di Forlì mantenendo inalterata la filiera di approvvigionamento, interamente tracciata.L’acquisizione del ramo d’azienda Loriana, seconda marca a valore nel mercato delle “”, costituisce un’operazione di significativaper Valsoia e va a rafforzare la sua divisione food insieme aIl controvalore definito è die l’operazione avrà efficacia a partire dal 31 dicembre. Operazione finanziata con risorse già disponibili di Valsoia, per cui non si prevede alcuna forma di assistenza finanziaria.La piadina Loriana, lanciata sul mercato agli inizi degli anni ’70, nasce in Romagna a Forlì e vanta una presenza consolidata nel mercato italiano, con un fatturato previsionale di fine 2020 in crescita e superiore ai«Valsoia valorizza ulteriormente la tradizione alimentare italiana con la piadina Loriana dopo aver riportato in Italia le confetture Santa Rosa e dopo l’acquisizione del dolcificante Diete.Tic – ha dichiarato, presidente dell’azienda bolognese - Valsoia aggiunge così al suo portafoglio una, secondo player a valore nel mercato delle piadine . Loriana ha ancora importanti opportunità di crescita in Italia e all’estero in un segmento di mercato dinamico, portatore di valori positivi legati alla bontà, versatilità e tradizione del prodotto».Fondata nel 1990, Valsoia ha sviluppato originariamente il mercato italiano dei prodotti alternativi vegetali ed è oggi società di riferimento nel mercato dell’in Italia. Il marchio Valsoia rappresenta per il consumatore innovazione e attenzione alla salute attraverso prodotti buoni, naturali e sani.Per informazioni: www.valsoiaspa.com