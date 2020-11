Le guerre peggio dell'epidemia, come in quella notte del 1709

Pubblicato il 29 novembre 2020 | 13:03

La gelata dell'Epifania 1709

Cosa successe nell'Epifania del 1709?

A Roma nevicò 13 volte

Anche in Germania gelate mai viste

Scandinavia l'unica salvata

Le Prugne della California

l Cancelliere dello Scacchiere - il “Ministro delle Finanze” britannico -, pochi giorni fa ha comunicato al Parlamento la stima del suosecondo cui lain arrivo nel Paese a causa dell’epidemiasarà la più grave degli ultimi trecento anni. Il riferimento temporale era alla Great Frost of, un’anomala ondata di freddo tremendo che mise in ginocchio la produzione-perlopiùa quei tempi-di tutta l’Per motivi che i meteorologi non sanno ancora spiegare, nella notte dell’, tra il 5 e il 6 gennaio 1709, le temperature di larga parte del Continente europeo-Italia compresa-subirono un repentino, restando a livelli estremamente bassi per tre mesi. Il risultato fu la quasi totale distruzione dell’agricoltura europea. Nella solaLe Grand Hiver-e la carestia che ne conseguì - avrebbe causato laper fame di circaentro il 1710. Non andò molto meglio in, dove le cronache dell’epoca registrarono che- come la Senna e il Rodano francesi-si ghiacciò perfino l’Ofanto, il fiume che scorre tra Basilicata, Campania e Puglia, zone non note per l’estremo freddo.La stessa sorte toccò ad altri specchi d’: il lago di Garda venne attraversato da carri pesanti, come pure la Laguna Veneta; le navi restarono intrappolate dal ghiaccio nel porto di. Atra il 6 e il 24 gennaio nevicò 13 volte. Per il gran freddo si seccarono glie gli altri frutti, come accadde in Emilia-Romagna con gli alberi di melo, susino, noce e ciliegio-piante che normalmente reggono bene le temperature basse. Lafu particolarmente devastata dal freddo estremo. Nei pressi di Faenza si registrò ad un certo punto la temperatura polare di -36 °C.A fine mese, dopo il 26 gennaio, vi fu un attimo di. La Laguna Veneta si liberò dalla pienadiil 29 gennaio, anche se ne rimasero dei pezzi galleggianti. Poi, dopo pochi giorni tornò il freddo, che proseguì fino a primavera inoltrata - anche se infurono segnalate gelate fino a inizio luglio. Nell’insieme il trimestre invernale avrebbe registrato una temperatura media di −8,2 °C. Una media stagionale cosìnon si è più vista da trecento anni e, secondo i meteorologi, sarebbe la più bassa raggiunta da cinque secoli.L’unica parte delche scampò al terribile e perdurante freddo fu la, forse perché c’era già il gelo invernale-o può darsi semplicemente per l’andamento insolito di un anticiclone russo che si ipotizza potesse essere tra le possibili cause del fenomeno. Il, forse impegnato anche nell’esercizio - comune ai governi di questi tempi - di terrorizzare la popolazione per ottenere l’alle vacillanti norme anti-Covid, ha trascurato di precisare che il crollo che seguì allafu sì il più grande disastro produttivo degli ultimi secoli, ma solo tra quelli avvenuti “per causa naturale”, come per esempio un’epidemia. Le, le grandi ondate speculative, l’avidità e la stupidità umana hanno fatto di peggio.