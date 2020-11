Il riciclo ti fa… bella e sana! Ricette e idee no waste da provare subito

Pubblicato il 29 novembre 2020 | 19:01

Dalle ricette al beauty tante semplici soluzioni per non buttare via nulla

La cucina regina dell’anti spreco

Lievito madre dagli scarti di frutta







Ingredienti

buccia di una mela

mezzo bicchiere d’acqua

farina, circa 100 grammi

Preparazione

Per i malanni di stagione la Tisana con buccia di limone









Ingredienti

1 limone bio e non trattato

acqua q.b.

Preparazione

Tante idee per la casa in stile niente sprechi



Saponette al cetriolo







Ingredienti

La buccia di un cetriolo

Un panetto di sapone di marsiglia neutro completamente vegetale

Dieci gocce di olio essenziale di limone

Un cucchiaino di olio essenziale di benzoino

? No!pertoccasana, basi persuper green e perper la casa. In occasione dellaeuropea per ladei, la Fondazione Louispropone le“da non” firmate, il blog nato per ispirare gli utenti nella scoperta del gusto di non sprecare. Preparazioni semplici, con un risvolto, per ridare una seconda vita agli scarti alimentari e dare un impatto positivo sull’ambiente.La Fondazione ha scelto questa particolare occasione per sottolineare quanto sia importante accrescere larispettoche lequotidiane e dunque ihanno sull’ambiente. Ridurre la quantità di rifiuti è possibile e Riciblog ci aiuta a trasformarla non solo in una buonama anche in un’occasionee di. Dalla, alallaecco le idee “no waste” per ridare al cibo una seconda vita.usando gliè un modo semplice e a portata di mano, per cercare di ridurre sprechi e vivere la quotidianità in modo più sostenibile. Tutti conoscono e amano le polpette! Ma le possibilità sono infinite: dalcon agli scarti della frutta allecon le bucce di agrumi, utili durante l’inverno.Siete tra i pochi che non si sono cimentati nel produrre, detto anche, e non ci avete provato neanche durante il lockdown? Non tutti sanno che questo tipo di lievito può essere realizzato anche con alcuni tipi di scarti alimentari in perfetta ottica antispreco. Basta ladi unaconsumata a merenda, unita naturalmente ad, per arrivare a realizzare pane o focacce e dolci squisiti.Si frulla la buccia di mela aggiungendo mezzo bicchiere d’acqua e si filtra il composto con un colino. Aggiungere al liquido ottenuto la farina setacciata in uguale quantità. Impastare e riporre il preparato in un barattolo di vetro coprendolo con la pellicola sulla quale, una volta sistemata, praticare qualche fessura con l’aiuto di uno stuzzicadenti.Dopo due giorni, il barattolo va chiuso ermeticamente e posto in frigorifero. La presenza di bolle d’aria è il segno che la fermentazione è iniziata e che il composto può essere utilizzato per la panificazione.Utilizzare in misura del 15%-20% rispetto al peso della farina. Conservare la restante parte in frigorifero, sempre nel barattolo chiuso ermeticamente, per essere quotidianamente “rinfrescata” con due o tre cucchiai di farina (circa 100 g) ed eventualmente aggiungendo poca acqua, se l’impasto rimanesse troppo asciutto.Ilè un agrume prezioso ed è proprio nella suache si concentra la maggior parte dei principi attivi utili a mantenerci in forma. Tra questi, lache ha la funzione di rafforzare il sistema immunitario e di prevenire e ridurre i sintomi del raffreddore e dei primi malanni di stagione.Come utilizzare la buccia di limone in cucina? Con l’arrivo del freddo, bere una sanafatta con le scorze di questo bellissimo frutto giallo non può che far bene. L’ideale è consumarla due volte al giorno e per prepararla bastano pochi minuti.Lavare bene il limone e sbucciarlo con un pelapatate facendo attenzione a prelevare solo la parte gialla perché il bianco renderebbe la tisana davvero amara. Mettere l’acqua sul fuoco e, quando bolle, versatela in una tazza con 2 o 3 scorzette di limone. Lasciare in infusione 4/5 minuti e la tisana è pronta da bere.Ma non solo in cucina. La filosofiaabbraccia anche ile laSapone che passione! Se volete unaveramenteecco ile le sue bucce venirci in aiuto. Ecco come preparare in casa una saponetta al cetriolo.

Realizzazione

Spezzettare la buccia del cetriolo unendovi anche un po’ di polpa. Lasciare sciogliere a bagnomaria il sapone di Marsiglia. Unire i due ingredienti in una ciotola e amalgamarli per bene. Aggiungere una decina di gocce di olio essenziale di limone per profumare ed un cucchiaino di olio essenziale di benzoino, che aiuterà a legare gli ingredienti. Versare il tutto all’interno di stampini.

Lasciarli asciugare per alcune ore prima di poter estrarre le vostre saponette.



Buccia di mela: tutti i modi per riciclarla fuori cucina







La buccia di mela si conferma uno “scarto” prezioso anche fuori dalla cucina. Ecco un paio di suggerimenti per non sprecare più la buccia di mela.





Profumatore per ambienti : Le bucce di mela essiccate e disidratate sono utilissime per profumare gli ambienti. Possiamo creare un pot-pourri unendo ai torsoli e alle bucce essiccate, una stecca di cannella spezzettata, dei chiodi di garofano e delle bucce di arancia.

: Le bucce di mela essiccate e disidratate sono utilissime per profumare gli ambienti. Possiamo creare un pot-pourri unendo ai torsoli e alle bucce essiccate, una stecca di cannella spezzettata, dei chiodi di garofano e delle bucce di arancia. Anti-calcare per stoviglie: Trattamento di bellezza anche per le stoviglie, se per sciacquarle useremo dell’acqua dove avremo messo a mollo delle bucce di mela. Oppure se abbiamo difficoltà a dare nuova lucentezza ad una pentola in acciaio, vi bolliremo dentro un po’ d’acqua e bucce di mela. È così semplice ottenere un disincrostante alle bucce di mela!

Più belli con gli… scarti



Maschera per il viso: utilizzare i fondi di caffè per il trattamento delle rughe







Ingredienti

2 cucchiaini di fondi di caffè

2 cucchiaini di cacao in polvere

2 cucchiaini di latte o yogurt

1 cucchiaino di miele

Preparazione

Applicazione



Tonico per il viso rinfrescante con bucce di cetriolo







Ingredienti

buccia di 1 cetriolo

alcune foglie di salvia sminuzzate

6 cucchiai di acqua distillata

Realizzazione

Ilè ricchissimo di antiossidanti benefici per il nostro organismo. Salvando i fondi del caffè dal sacchetto dell’umido facciamo una bella azione anti-spreco, ma anche qualcosa di buono per noi, perché anti-age. Non è un caso che il caffè sia uno degli ingredienti preferiti dal mondo della cosmesi. Ecco come distendere ledel viso in modo naturale con i fondi del caffè.Mescolare delicatamente insieme gli ingredienti fino a creare un composto cremosoStendere sulla pelle del proprio viso e tenere in posa per 15-20 minuti.Dopo l’applicazione sciacquare il viso con acqua tiepida con l’aiuto di una spugnetta per favorire l’effetto lifting.Grazie al suo elevato contenuto di acqua e ai suoi preziosi sali minerali il cetriolo e la sua buccia sono un vero toccasana per idratare qualsiasi tipo di pelle soprattutto se secca o mista. Ecco un’idea facile per realizzare un portentoso tonico per il viso, lenitivo e rinfrescante, con bucce di cetriolo.Mettere tutti gli ingredienti all’interno di un mixer e frullare. Filtrare il tutto con un colino molto fitto e raccogliere il liquido ottenuto in un bicchiere per poi trasferirlo in una bottiglietta di vetro con tappo. Il tonico ottenuto si conserva in frigorifero per al massimo tre settimane. Usare un dischetto di cotone e applicare delicatamente sul viso.Per altre idee: www.riciblog.it