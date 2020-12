Covid, gli italiani tagliano la spesa: crack da 30 miliardi nel 2020

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 12:20

ell’annus horribilis per tutti e per tutti i settori, anche il, soprattutto per lo stop ai, è stato pesantemente colpito. E sebbene per igli italiani abbiano passato più tempo in, il 2020 si chiude comunque con unalladi oltre 30 miliardi, con un crollo cioè del 12% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dalsu “Covid, la sfida del cibo” realizzato da Coldiretti/ Fondazione Divulga.Nel dettaglio, c’è stato sì un aumento della spesa alimentare domestica (+7%) che però non compensa il crollo nellache ha praticamente dimezzato il volume di affari (- 48%).Una drastica riduzione dell’attività che pesa sulladi molti, dalalla, dallaal, dallaallama anche sudi alta qualità che trovano nelun importante mercato di sbocco mentre in alcuni settori come quellola ristorazione rappresenta addirittura il principale canale in termini economici.Una situazione diche porterà a fine anno ad una perdita di fatturato per ladi oltre 9,6 miliardi solo per i mancati acquisti in cibi e bevande da parte della ristorazione.In difficoltà anchein cui si stima un calo di almeno il 65% del fatturato annuale tra chiusure forzate, limiti e assenza di ospiti stranieri.Insostenibile è anche la situazione di mercato perper effetto del crollo delle quotazioni riconosciute agli allevatori a sostegno delle quali occorre al più presto intervenire per non arrivare alla chiusura. A rischio c’è il primato nazionale della filiera zootecnica nazionale che tra carne caseario e norcineria vale oltre 80 miliardi.A questo si aggiunge la crisi drammatica delMade in Italy che ha pagato un conto da oltre 1,5 miliardi di euro per le perdite causate della pandemia per i limiti a, con la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro, dai vivai ai negozi.Occorre salvaguardare un settore chiave per la sicurezza e la sovranità alimentare soprattutto in un momento in cui con l’emergenza Covid il cibo ha dimostrato tutto il suo valore strategico per ilpuò infatti contare su una filiera agroalimentare che con 538 miliardi di valore è la prima ricchezza del Paese che svolge un ruolo di traino per l’insieme dell’economia sui mercati nazionali ed esteri con un impegno quotidiano e capillare.Infatti, fin dai giorni più bui deloltre 3,6 milioni eroi del cibo, come li ha definiti la Fao, combattono in prima linea dal campo alla tavola per garantire i rifornimenti di cibo alle famiglie italiane. Una realtà allargata dai campi agli scaffali che vale il 25% del Pil grazie all’attività, tra gli altri, di 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio.«In questi giorni dichiediamo agli italiani di sostenere il consumo di prodotti alimentari Made in Italy per aiutare l’economia, il lavoro e il territorio nazionale in questo momento di difficoltà» ha affermato il presidente della Coldiretti, nell’apprezzare l’impegno di quanti nellaai, stanno aderendo alla campagna della Coldiretti alla quale hanno dato appoggio numerosi personaggi della televisione, del cinema, dello spettacolo, della musica, del giornalismo, della ricerca e della cultura insieme a tanta gente comune.