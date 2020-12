Dall’aperitivo alla sostenibilità I surgelati piacciono agli italiani

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 11:38

Complici i lockdown, i cambiamenti alla spesa e la risposta alle nuove esigenze dei consumatori in cucina, i surgelati sono diventati i veri protagonisti delle dispense degli italiani. In una recente analisi sull'andamento degli acquisti negli ultimi mesi 2/3 degli intervistati ha, infatti, dichiarato di acquistare molti più surgelati rispetto a prima dell'emergenza sanitaria.

Chi predilige i surgelati lo fa spinto principalmente dalla comodità d'uso e dalla varietà di scelta garantita dal comparto, anche in termini di innovazione di prodotto.

Bonduelle si è dimostrata attenta a queste esigenze di cambiamento, garantendo praticità e varietà in cucina: ne è un esempio Le Zuppe, che offre tante combinazioni originali di verdure Bonduelle, già lavate, tagliate e pronte in pochi minuti, come ad esempio la referenza senza condimenti Melanzane e zucchine grigliate con carote e pomodori, insieme alla nuova Fagiolini, carote arancioni e gialle, piselli e patate, che abbina alcune tra le verdure più amate dagli italiani.

Un'altra importante componente che vede una sempre crescente attenzione da parte dei consumatori è il rispetto ambientale: il 43% degli intervistati ha, infatti, dichiarato che, nel prossimo futuro, si aspetta un'innovazione legata a temi come la sostenibilità, prediligendo dalle aziende produttrici prodotti coltivati con agricoltura sostenibile.

La categoria dei surgelati risponde perfettamente a queste richieste, come nel caso delle novità Bonduelle Senza Residuo di Pesticidi Fagiolini Extra fini, Piselli Tenerezza e Spinaci millefoglie. Questi nuovi lanci rispecchiano, infatti, il continuo impegno dell'azienda sul fronte dell'innovazione e sono parte di un progetto più ampio avviato con il programma Bonduelle S'Impegna per un'agricoltura sostenibile.

I surgelati sono dunque sinonimo di praticità, ma anche perfetti per soddisfare il desiderio di ritagliarsi anche a casa piacevoli momenti di convivialità, come l'aperitivo.

La gamma Coccole, gustosi tortini di verdure, già da tempo tra le proposte dell'azienda, risponde rinnovando la propria offerta con la novità 2020 Coccole Falafel che, insieme anche alla proposta Tempura di verdure, è perfetta per accompagnare il nuovo rituale dell'aperitivo in casa, nato proprio con l'emergenza sanitaria.

È evidente come Bonduelle abbia intercettato e risposto prontamente a queste nuove abitudini destinate sicuramente a durare nel tempo: l'80% del campione analizzato, infatti, dichiara che anche nel prossimo futuro continuerà a seguire il trend di acquisto dell'ultimo periodo.