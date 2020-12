Con i ristoranti chiusi vola la speculazione nei campi. A rischio la frutta

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 10:05

Si si registra un’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari al consumo

Crescono i prezzi dei beni alimentari ma crollano quelli pagati agli agricoltori

Serve un patto etico di filiera

, il danno si allarga a macchia d’olio e raggiunge, naturalmente, anche i. E così, con le saracinesche abbassate di, si moltiplicano le offerte e si amplia la concorrenza, aumentando le possibilità di scelta dei. Una situazione che alimenta, però,che sono particolarmente a rischio nel periodo diin cui si registra il picco della domanda alimentare da parte delle, in vista anche di un nuovo lockdown per la ristorazione A lanciare l’allarme la, sulla base dei datia novembre, che sottolinea come crescano idei prodotti alimentari nel, con aumenti che arrivano al 5,6% per lafino all’8,8% per le, ma nei campi e nelle stalle è speculazione al ribasso con il taglio aipagati aglie agliper molti prodotti, dalla carne al latte fino alla frutta.Mentre si registra un’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari al consumo del +1,2% quelli pagati agli agricoltori e agli allevatori crollano.Casi emblematici sono quelli delladicome leche nelle campagne vengono pagati al ribasso ben al di sotto dei costi di produzione che sono in Calabria di almeno 35/40 centesimi al chilo. I prezzi attualmente corrisposti non sono assolutamente remunerativi e si profila un crack senza precedenti per il settore nei territori tradizionali di coltivazione, dallaallafino inDi fronte a una emergenza senza precedenti serve responsabilità con un “di” per garantire una adeguata remunerazione dei prodotti agricoli e privilegiare nella distribuzione ilina tutela dell’economia, dell’occupazione e del territorio. Un obiettivo che va sostenuto con un serio intervento normativo del parlamento contro le pratiche commerciali sleali ad integrazione della Direttiva UE 2019/633.Per ogni euro speso dai consumatori perdi alimenti meno di 15 centesimi in Italia vanno a remunerare il prodotto agricolo per effetto delle distorsioni e delle speculazioni che si verificano lungo la filiera a causa degli evidenti squilibri di potere contrattuale.profonda che va combattuta rendendo più equa la catena di distribuzione degli alimenti che vede oggi sottopagati i prodotti agricoli spesso al di sotto dei costi di produzione senza alcun beneficio per i consumatori - ha affermato il presidente della Coldiretti- Percomportamenti sleali serve individuare un organismo di controllo con competenze e mezzi adeguati, nell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentare (Icqrf) funzionale».