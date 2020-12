La vita è bella, una "bottega" a Milano. Chicche food&wine scelte da tutta Italia

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 07:31

l vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri”. Così diceva Robert Baden-Powell, questa la mission di, il progetto food creato dall’imprenditore vicentinoche sceglie Corso Venezia - il cuore della città di- per inaugurare il primodel brand.Il cibo come nutrimento dell’anima. Il cibo come gioia e convivialità, arte e scoperta. Un luogo, quello dello store La Vita è bella, che ricrea l’atmosfera della bottega di una volta e che custodisce le eccellenze dell’artigianalità italiana.L’idea nasce dalla passione per il cibo della famiglia Chemello, che si affida all’esperto selezionatoreche, con il suo team, viaggia ogni giorno per l’Italia alla scoperta dei migliori produttori locali, spesso ubicati in piccoli borghi e lontane campagne.«Scopriamo veri e propri tesori del patrimonio enogastronomico e culturale della nostra terra che abbiamo il compito di valorizzare - afferma Roberto Chemello, ceo dell’azienda - L’impegno, l’amore profondo per le proprie radici e il sacrificio dei contadini e dei giovani imprenditori agricoli, sono ingredienti preziosi e fondamentali di autentiche specialità territoriali».Milano è solo la prima tappa di un progetto retail ambizioso, che vuole coinvolgere i food enthusiasts delle maggiori città d’Europa. È una delle mete necessarie del viaggio che porterà il brand ad affacciarsi al tetto del mondo. «Sono convinto che si possano vivere momenti felici grazie ad un piatto che ci riporta a casa, agli autentici sapori di una volta. Quell’istante per me, racchiude un pizzico di felicità», conclude l’imprenditore Chemello.La Vita è Bella apre in corso Venezia a Milano. Fa orario continuato dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 20.00. Sarà chiuso per le festività il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio. È possibile effettuare ordini direttamente online al sito lavitaebella.shop o contattando direttamente il negozio al numero 02 5002 0975 entro le 18.00 per la consegna in giornata (a Milano). Tra le consegne, anche cesti natalizi scelti dal sito o personalizzati chiamando in negozio: un servizio di consegna attivo anche per il 25 e il 31 dicembre.Per informazioni: lavitaebella.shop