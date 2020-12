Con la pandemia italiani più poveri. Cuki aiuta il Banco alimentare

Pubblicato il 18 dicembre 2020 | 12:23

nche per il2020 si potrà contribuire ad aiutare ildela favore deiscegliendo di donare unaSave The Food. Cuki Save the Food - ildi responsabilità sociale di Cuki nato nel 2011, in collaborazione con Banco Alimentare, per recuperare e ridistribuire il cibo non consumato nelle mense collettive e contribuire a ridurre lo spreco alimentare – lancia, anche quest’anno, l’iniziativa “Solida Lei, Solidale Tu”.“Solida Lei, Solidale Tu” vuole essere vicina alle migliaia di volontari che quotidianamente danno sostegno a milioni di italiani bisognosi che non riescono più a reggere l’impatto economico causato dalla pandemia, alle tante famiglie per le quali, quest’anno, ilsarà più difficile.Nel 2019 Cuki Save the Food, haai più bisognosi oltre un milione e quattrocentomila porzioni di, grazie anche alla campagna “Solida Lei, Solidale Tu”, l’iniziativa che invita gli italiani a donare una vaschetta a Banco Alimentare che la utilizzerà per salvare il cibo dallo spreco , trasportarlo in sicurezza e poterlo donare, così, agli enti caritativi.Banco Alimentare che ogni giorno dal 1989 recupera il cibo non consumato nelle mense collettive e dalla, redistribuendolo agli, ha visto crescere ledia causa dellamediamente di circa il 40% e le persone che si sono rivolte agli enti caritativi sono passate da 1.5 a circa 2.2 milioni.«Il bilancio di questi mesi di pandemia è pesantissimo, afferma, referente Caritas Parrocchia SS Apostoli Pietro e Paolo di Busto Arsizio (Va) - Le persone indigenti sono aumentate del 50%, persone che prima vivevano di lavori saltuari ma che riuscivano comunque a mantenere lae che all’improvviso oggi non hanno più nulla, nessun. La nostra Caritas non è mai chiusa e cerchiamo di sostenere i bisognosi, ma è più difficile rispetto al passato, prima potevamo sostenere alcuni indigenti anche con piccoli aiuti economici, quali il pagamento di una bolletta, ora solo i casi più. La nostra caritas distribuisce circa 40 pasti al giorno grazie anche all’aiuto di Banco Alimentare e al progetto Cuki Save the Food».Cuki Save the Food donerà a Banco Alimentare una vaschetta per ognidi, contrassegnate con “Solida lei, solidale tu”.«Siamo grati a Cuki per questa preziosa collaborazione, ormai consolidata da anni – afferma, presidente della Fondazione Banco Alimentare - I loro contenitori garantiscono un’adeguata conservazione neldeie sono per noi un supporto fondamentale. Purtroppo, sarà un Natale complicato e il numero delle persone in difficoltà continua tragicamente ad aumentare. È molto importante quindi il sostegno dei nostri partner, che condividono con noi le preoccupazioni per il futuro e l’attenzione verso i più bisognosi».Con “Solida Lei, Solidale Tu” verranno donate l’equivalente di 500mila vaschette inche, grazie alla loro resistenza e riciclabilità al 100%, sono fondamentali per l’azione di recupero e ridistribuzione del cibo non consumato in totale sicurezza. L’iniziativa è parte integrante di Cuki Save the Food, progetto nato nel 2011, che sostiene Banco Alimentare nel suo lavoro di redistribuzione del cibo non consumato nellecollettive, donando milioni di vaschette in alluminio e centinaia di migliaia di casse termiche per conservare, trasportare e redistribuire gli alimenti. Dal 2011, anno della sua nascita e della collaborazione con Banco Alimentare, ad oggi sono oltre 17 milioni le porzioni di cibo pronto recuperate.