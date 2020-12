Cosa si può fare nel Natale in lockdown? Gli italiani lo sanno: cucinare dolci!

Pubblicato il 24 dicembre 2020 | 11:20

Con lockdown i dolci si fanno in casa

Un ritorno alla cucina casalinga anti stress

Tutorial online con agrichef

atale in, cosa si fa? Glicucinano: il 52% delleitaliane, infatti, prepara in casa idel Natale, per sfruttare il maggior tempo da trascorrere tra le mura domestiche e garantirsi a tavola prodotti delle tradizione.È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe', diffusa in occasione della sfilata dei dolci del Natale con iniziative nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia, a partire da quello del Circo Massimo a Roma. Si tratta di spazi aperti per dare consigli sulla preparazione, con le ricette dei cuochi contadini, ma anche per consentire agli ultimi ritardatari di farelast minute dida mettere sotto l'albero o portare a tavola.La necessità di passare il tempo fra le mura domestiche a causa delle misure antiha spinto al ritorno della cucina fai da te, un'attività tornata a essere gratificante per uomini e donne anche come antidoto alle tensioni e alloUn aiuto in tale direzione è venuto dagli, i cuochi contadini diCampagna Amica, che hanno creato una serie disu www.campagnamica.it dove vengono spiegati trucchi e segreti della tradizione contadina.