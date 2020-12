Danni da maltempo, le aziende ricorrono alle polizze assicurative. Ma serve sostegno del Governo

Pubblicato il 07 dicembre 2020 | 10:05

C

A rischio i redditi agricoli per i danni causati soprattutto dalla grandine, dalla siccità e dalle bombe d'acqua

Cambiamenti climatici: in aumento i danni in agricoltura

Aumentate nel 2019 la richiesta delle aziende di polizze assicurative

Nel 2020, Mipaaf erogherà un aiuto del 30%

Le Prugne della California

sono sempre più impegnate a difendere glidal fattore. Il, che raggruppa le province di Brescia, Lecco, Como, Sondrio e Varese, quest'anno hafino a raggiungere quota 4305 e le polizze agevolate per l'assicurazione dei raccolti.I valori tutelati dall'organismo della Coldiretti si aggirano attorno aidi, in leggero incremento rispetto al 2019.«A rischio iper icausati soprattutto dalla, dallae dalle- hanno ricordato il presidente e il direttore, Giacomo Lussignoli e Ferdinando Galvan - L'aumento dei danni alle colture che derivano da questi continui e improvvisi cambiamenti climatici , portano a un inevitabile innalzamento dei rischi alle produzioni».Per questo motivo dal 2019 è tornata a crescere la propensione dellea tutelarsi, con la stipula delleche godono di un importante sostegno pubblico.«Un trend positivo che rischia ora di avere unadise non venisse confermata anche per il 2020 la percentuale di contribuzione che in questi anni è arrivata fino al 70%». Commenta così, vicepresidente di Confagricoltura Brescia, ladeldelle Politiche agricole diper il momento unpari a solo il 30% del costo assicurativo sostenuto quest’anno dalle imprese.Secondo le stime del Mipaaf, servono complessivamente circa 360 milioni di euro per idellestipulate nel 2020.in tutte le sedi per agevolare una soluzione – evidenzia Scalmana, che guida anche il consorzioItalia impegnato nel settore assicurativo – per permettere ilprima della prossima estate, vincolando le risorse stanziate per il 2021 e lavorando nel contempo ad una programmazione più mirata sui reali fabbisogni».La Lombardia è la terza regione per valore assicurato per le sole colture che ammonta a oltre 800 milioni di euro, e Brescia è tra le prime quindici province con oltre 120 milioni. Dati che confermano il crescente interesse per la gestione del rischio in agricoltura.