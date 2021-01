Il bilancio delle feste: per cene e regali enogastronomici i romani hanno speso di più di tutti

Pubblicato il 11 gennaio 2021 | 11:44

, si sa, per molti aspetti è tempo di. Per lasciare il “vecchio” e aprirsi al nuovo. E mai come quest’anno ciò diventa più importante. Soprattutto per capire (e per trovare soluzioni) quanto male è andata a causa della. Una buona, seppur piccola, notizia arriva dellee daidi questocosì diverso. Non solo perché si è mangiato e bevuto tricolore , ma anche per quanto riguarda, tutto sommato, laSoprattutto a: perdi Natale, così come per i, i romani hanno, infatti,più della media nazionale, secondo i dati dei piccoli imprenditori e dei grandi magazzini. Si tratta di un timido 2%, ma è pur sempre qualcosa: «In confronto allo scorso dicembre quest’anno le vendite sono salite appena del 2% – ha detto al Corriere della Sera,, direttore dellalocale – Il settore non si è mai veramente fermato, ma a beneficiarne di più sono stati i negozi di quartiere. Tra i viveri più richiesti le bottiglie di, tanto per il consumo quanto per i doni, e l’occorrente per gli impasti: restando a casa anche sotto le feste, c’è chi ne ha approfittato per portare a tavola i piatti tipici della ».Ma, in particolare, che cosa hanno acquistato i romani? A svelarlo gruppoche sottolinea come accanto ai materiali per ila, sono andati a rubaper la casa,Il bilancio positivo dei supermercati romani, come Carrefour ma anche, è legato anche all’ incremento del e dei servizi di. Proprio Conad, grazie a lockdown e smart working, ha registrato dieci milioni di euro di spesa online. L’accelerazione del 3,6 per cento nell’ultimo trimestre ha fatto salire la crescita annua al 2,6 per cento. Le sedi più performanti quelle diMa ovviamente la situazione è diversa per idalle: «L’incremento, tuttavia, non è uniforme: i punti di attrazione lontani da paesi e città evidenziano perdite consistenti, mentre è innegabile che, avendo le chiusure condizionato la mobilità e i flussi della clientela, quelli di prossimità hanno tratto qualche vantaggio da questa situazione – ha sottolineato il responsabile d’area Conad Massimo Ladisa – Abbiamo riscontrato una contrazione delle presenze, determinata da una minore frequenza di ingressi, a cui è corrisposto un conseguente aumento della cifra media. L’utente ha posto ancora più attenzione alla. Si percepisce poi un minore interesse per ie una certa propensione a cibi ritenuti indispensabili, come frutta e verdura fresche, quelli per la colazione e gli ingredienti di base per la preparazione di, come».In ogni caso, per i supermercati il bilancio è dunque positivo, nonostante tutto. Anche se per il, ad esempio, nel 2019 le compravendite nei mesi invernali sono state più alte del 12,5 per cento. Oggi invece, con un’uscita media per famiglia di 345 euro, il giro d’affari complessivo ha toccato i 465 milioni, di cui quasi il 28% destinato allaper cesti regalo o appuntamenti conviviali: «I cittadini hanno comprato alimenti per 130 milioni nelle botteghe urbane e 250 in quelle regionali, con cali del 5 e del 7% – spiega, coordinatore legale per il Lazio – Determinanti sono stati gli effetti del coronavirus: sul volume degli acquisti hanno inciso da un lato un generale impoverimento della popolazione, dall’altro limiti e divieti».