Maltempo, frutta e verdura a rischio. Scaffali semivuoti in mezza Europa

Pubblicato il 14 gennaio 2021

C

Il gelo di inizio 2021 ha messo in ginocchio le coltivazioni

L'impatto a livello europeo

on l’nella morsa del, è allarme per le forniture di verdure, frutta e ortaggi sugli scaffali della grande distribuzione. Il drastico abbassamento delle temperature registrato a inizio 2021 ha colpito le coltivazioni all'aperto di verdure e ortaggi. Un colpo diche mette in difficoltà ledopo un lungo periodo particolarmente mite che aveva segnato la chiusura del 2020. A rischio le coltivazioni invernali di cavoli, verze, cicorie e broccoli.Oltre il campo, l'impatto delle bassecolpisce anche le coltivazioni in, costrette ad alzare i livelli di riscaldamento; con conseguente aumento dei costi per gli imprenditori agricoli. In generale, in un decennio, gli effetti del maltempo e dei fenomeni estremi ha generato una perdita di 14 miliardi di euro diagricola.Difficoltà che, a catena, si ripercuotono su tutto l'indotto con il rischio di «in una situazione in cui, già a novembre, sono stati registrati dall'Istat aumenti dei prezzi al consumo del 5,5% per la frutta e fino all'8,7% per le verdure», riportaMentre il passo del Brennero è bloccato per forti nevicate, situazione che rende sempre più difficile gli approvigionamenti, a soffrire non sono solo le coltivazioni italiane. Anche la, principale produttore ed esportare di queste categorie di prodotto, è in difficoltà dopo essere stata colpita dallache ha coperto Madrid di neve.Difficile la situazione inche, alle prese con la Brexit , importa circa 1/3 della frutta e verdura consumata dai Paesi dell’Unione Europea