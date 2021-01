Barilla si mangia Pasta Evangelists e rafforza l'offerta eCommerce di pasta fresca in Gran Bretagna

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 11:23

La delivery box di Pasta Evangelists

I dettagli dell'operazione

di espande nel segmentobritannico. Grazie all’acquisizione delle quote di maggioranza del brand inglese, il produttore italiano consolida la propria proposta Oltremanica puntando sulla qualità della pasta fresca preparata secondo la tradizione italiana e pronta in cinque minuti.L’operazione, le cui cifre non sono ancora state rivelate (ma si parla di una possibile valutazione intorno aidi sterline), vede protagonista Barilla e la piattaforma dicreata dall’italianonel 2016. L’accordo prevede che Pasta Evangelists continui a operare come entitàsotto la guida dei soci originari, fra cui i co-fondatori, che rimarranno azionisti della società.A convincere Barilla, leregistrare dal brand inglese specializzato nella produzione e distribuzione digitali di pasta fresca e sughi di alta qualità in un’ottica premium: +300% didall’anno del lancio ad oggi, con oltre un milione di porzioni di pasta vendute all’anno (quattro anni fa erano 200).«La crisi del Covid-19 - ha sottolineato, chief marketing officer di Barilla in un articolo sul Corriere della Sera - ha cambiatod’acquisto, modelli lavorativi e distribuzione dei prodotti. È in crescita la domanda di cibo fresco, così come il boom dell’eCommerce. Siamo entusiasti di allargare la nostra famiglia con un brand che intercetta questi trend».