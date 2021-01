Le scelte dei consumatori: su 39 prodotti il marchio Quality Award 2021

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 15:30

Premiate 39 aziende in oltre 60 differenti categorie merceologiche





Pane morbido Pan Piuma

Crescenza e stracchino 3B Latte

Burro e tome Beppino Occelli

Barretta di bresola BresUP

Sughi pronti Campo d’Oro

Crema mani igienizzante Farmaceutici Dr. Ciccarelli

Pomodorini e zucchine Deliziorti

Frio con rotoli di alluminio, pellicola e carta forno; vaschette in alluminio; sacchetti per la congelazione

Integratori in bustine e barrette raw Mielizia

Legumi biologici Conserve Rispoli

Bastoncini di mare e affettato di mare Coraya

Piadine Loriana

Eridania con linea zucchero Zefiro e Tropical; linea dolcificanti Zero

Eurospin con linea prodotti vegetali Fior di Natura e linea prodotto da forno integrali Dolciando

Formaggio Gran Kinara di Fattorie Fiandino

Meatanalog Food Evolution

Pasticceria per cani DoggyeBag

Farm Company con salviette igienizzanti per cani e gatti; snack per cani

Piatti pronti vegetali, verdire grigliate e I Presto Pronti di Ghisetti 1870

Passate di pomodoro e confetture Le Conserve della Nonna

Caramelle Herbamelle

Italtipici con olio di oliva extra vergine e olio di oliva Di Carlo; olio di semi FriggiLeggero; peperoni secchi e origano Di Carlo Tutto Italiano

Gnocchi e purè di patate Mamma Emma

Pasta di mais, biscotti senza glutine, mini grissini Le Veneziane

Caffè macinato, capsule e cialde Kimbo

Succhi di frutta Kore

Pomodori pelati e datterini La Rosina

Pasta fresca Maffei

Cibo umido medicale per cani e gatti PetBalance Medica, in esclusiva da Maxi Zoo

Mister Pet con i croccantini grain free per cani Primordial e i croccantini lowgrain per cani Vivere

Pangea Food con Il Gondino, alternativa 100% vegetale al formaggio

Limoncello Pallini

Monge con i croccantini e il cibo umido per cani e gatti, e la lettiera 100% vegetale al mais per gatti Easy Green

Pasta Armando

Trixie con i giochi di strategia per cani e gatti, tiragraffi e casa in 3D per gatti, scaletta per cani

Vanini con la pralina Blue Rose

Terricci Vigorplant

Visan con i croccantini monoproteici per cani Amanova

Filetti di alici Zarotti

randidi mercato ein linea con le ultimedi: assegnati i premi- l’unico riconoscimento italiano attribuito ai prodotti attraverso ildei. Con l’edizione 2021 Quality Award si è riconfermato come primo premio in Italia per numero die premiati per la loro qualità: 39in oltre 60 differenti

«Siamo finalmente giunti al Quality Award 2021, dopo un anno complicatissimo per il Paese e anche per il nostro lavoro, che da sempre prevede test di performance direttamente con i consumatori per poter premiare i prodotti di qualità - afferma Antonio Decaro, responsabile marketing Premio Quality Award - Solitamente i nostri test si svolgono in central location, presso i laboratori partner che collaborano con la nostra struttura; causa Covid, durante il 2020 abbiamo eseguito parecchi test anche in modalità home use test, laddove possibile, inviando i campioni in blind direttamente a casa dei consumatori reclutati. Un lavoro lungo, impegnativo, soprattutto a fronte dell’alto numero di test che per il Quality Award siamo di anno in anno chiamati a svolgere. Nonostante queste difficoltà con l’edizione 2021 del Quality Award siamo orgogliosi di presentare i nuovi premiati di qualità: più di 60 prodotti food, no food e pet, che saranno da noi supportati durante tutto quest’anno con forti azioni di comunicazione sia rivolte al trade che al consumatore finale. Un grande successo, quindi, che ci conferma che la strada è quella giusta; ed è per questo che siamo già proiettati con tutte le nostre energie verso la nuova campagna di qualità 2022.».



Il premio: un’opportunità per le aziende

Il logo Quality Award è di proprietà di Marketing Consulting, azienda con forte esperienza in consumer test (blind test, con joint analysis, neuro marketing) sia a livello nazionale sia internazionale.



L’obiettivo della Marketing Consulting è offrire ai propri clienti, gli strumenti necessari per indagare i bisogni dei consumatori e prevederne le scelte.



Attraverso una vera e propria scienza, l’analisi sensoriale, le industrie possono meglio comprendere i bisogni dei consumatori in target, il profilo sensoriale del prodotto anche rispetto ai competitor, l’appeal del pack, la forza della marca, l’elasticità al prezzo.



Da oltre sette anni Marketing Consulting offre alle industrie che si distinguono in qualità durante i test di laboratorio, un efficace strumento di marketing per differenziarsi dalla concorrenza ed enfatizzare la qualità del proprio prodotto: il premio Quality Award.

Premio attribuito attraverso rigorosi test

Il premio Quality Award è attribuito ai prodotti di largo consumo attraverso rigorosi test di performance condotti da Marketing Consulting, in collaborazione con laboratori indipendenti su tutto il territorio italiano, ed è l’unico premio in Italia che coinvolge ben 300 consumatori italiani heavy user la tipologia di prodotto in test in un’esperienza di valutazione diretta.



I test di performance sono effettuati con un campione ampio di consumatori, i quali valutano il prodotto attraverso un blind test: senza che sia mostrata loro la marca di appartenenza del prodotto stesso, ciascun consumatore esprime un giudizio di soddisfazione da 0 a 10. I consumatori sono reclutati direttamente da laboratori indipendenti, specializzati in consumer analysis, con l’obiettivo di rappresentare tutte quelle persone che un domani potrebbero davvero acquistare la tipologia di prodotto in test.



Il prodotto in test potrà ottenere il riconoscimento Quality Award per un intero anno solo se il gradimento complessivo medio dei consumatori è pari o superiore a 7 (scala da 0 a 10) e almeno il 70% dei consumatori si dichiara favorevole all’acquisto (condizioni necessarie). Qualora in test dovessero esserci due o più prodotti all’interno della stessa categoria merceologica, il riconoscimento Quality Award sarà conferito al prodotto che otterrà il gradimento complessivo maggiore rispetto ai prodotti partecipanti competitor (valutazione che dovrà comunque sempre rispettare le condizioni necessarie).



Possibilità di confrontare il livello di qualità con un benchmark medio di categoria

Grazie alla collaborazione con Nielsen, Marketing Consulting offre già da qualche anno ai propri clienti la possibilità di confrontare il proprio livello di qualità attribuito dai consumatori con un benchmark medio di categoria, costruito testando le referenze più vendute a totale Italia (il primo 30% a volume; elenco referenze e definizione di categoria: fonte Nielsen).



In questo modo, alle aziende partecipanti al premio sarà data la possibilità, non solo di raccontare al mercato che il proprio prodotto ha raggiunto gli alti requisiti di qualità richiesti dal premio Quality Award, ma che questa qualità è anche più alta della qualità media delle referenze più vendute in Italia.