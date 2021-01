Ortomercato Milano, arriva Prologis Concessione al 2060 e nuovi piani di sviluppo

Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 15:21

L'Ortomercato di Milano genera un giro d'affari di un miliardo di euro all'anno

Attesa finita

L’ingresso di Prologis

tenta il rilancio. Il progetto di, gestore della piazza commerciale meneghina, punta sull’ingresso di un operatore privato (Prologis) in qualità di concessionario al fine di realizzare una nuovaagroalimentare e rinnovare le strutture di vendita.L’obiettivo è quello di dare piena attuazione al piano di sviluppo Foody 2025 che prevede diil volume transato per toccare quota due miliardi di euro all’anno.Come riporta il Sole 24 Ore, grazie a queste nuove operazioni, Sogemi (società interamente controllata dal Comune di Milano) prova a uscire da unoche dura 20 anni. Nessuno, infatti, dei progetti succedutesi nel tempo è riuscito al’attività dell’Ortomercato che, nel 2019, ha dovuto anche fare i conti con un’relativa a episodi di corruzione.A fine di quest’anno dovrebbero comunque terminare iper la nuova piattaforma logistica mentre nuovimercatali vedranno la luce nel 2023. Il tutto per un investimento pubblico di circa 95 miliardi di euro e un ritardo di sei mesi sui lavori a causa delProgressi importanti che rispondono al valore della piazza commerciale meneghina che registra un transato di circa un miliardo di euro all’anno e insiste su unadi circa 700mila mq. Estensione che, entro il 2025, ospiterà anche una nuovachiusa di 350mila mq dedicata non solo all' agroalimentare ma anche a carne, pesce, prodotti caseari e fiori.Ufficializzato a dicembre 2020, l’ingresso di, divisione dell’omonimaspecializzata nella logistica, prevede la garanzia di un diritto di superficie di durata quarantennale per un investimento di circa 7,6 milioni di euro. «Ridaremo vita a un angolo dimenticato del mercato agroalimentare, dimostrando l’importanza della city logistics quando questa è localizzata strategicamente all’interno della cerchia tangenziale di Milano», ha affermato, direttore di Prologis Italia.