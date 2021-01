Agricoltura, giù prezzi e occupati. Ma in Europa l'Italia fa meglio di tutti

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 16:19

L'agricoltura italiana è prima in Europa nel 2020





Manodopera: sentiti gli effetti della chiusura delle frontiere

A pesare sulla vendita di molti prodotti lo stop alla ristorazione

Crisi nera per il florovivaismo senza matrimoni ed eventi

Agriturismo travolto dal crollo del turismo

onostante tutto quello che è successo, una buona notizia sulc’è: in questo anno orribile per tutti i settori, tra i primi lae il, l’ agricoltura italiana si è classifica alinper valore aggiunto con 31,3 miliardi di euro davanti a Francia (30,2 miliardi di euro) e Spagna (29,3 miliardi di euro). A dirlo un’analisi dellasulla base dei datirelativi al 2020. Naturalmente pesano gli effetti dell’emergenza Covid, con un calo del valore aggiunto lordo aibase del 6,1% in volume, e le unità diche sono diminuite del 2,4%.In particolare, sullasi sono sentiti gli effetti della chiusura dellein un settore con una forte presenza di, anche per la mancanza di strumenti flessibili come isemplificati per consentire pure a percettori di, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui tanti lavoratori sono in cassa integrazione e le fasce più deboli della popolazione sono in difficoltà.Sui risultati economici del settore ha pesato la drasticadell’attività che riguarda ladi moltiagroalimentari, dalalla, dallaal, dalla frutta allache trovano nel consumoun importante mercato di sbocco. In alcuni settori come quellola ristorazione rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato ma ad essere stati più colpiti sono i prodotti didalai, dai formaggi fino aiPerdite dirette e pesanti si sono avuti nel comparto delcon le chiusure e loedche hanno costretto a portare al macero fiori e piante.Mentreè stato travolto daldele dalle chiusure forzate con perdite stimate in almeno un miliardo di euro

Speculazioni su molti prodotti: latte in primis

Si sono inoltre verificati gravi fenomeni speculativi, come rilevato anche dall'Antitrust ad esempio sul prezzo del latte ma anche in altri settori dove i compensi riconosciuti agli agricoltori sono scesi anche sotto i costi di produzione.



Prezzi dei mangimi alle stelle

Vanno infine segnalati gli effetti dell'aumento dei costi che, ancora una volta, ha colpito soprattutto le stalle per l'impennata delle quotazioni delle materie prime per i mangimi con il 2020 che si è chiuso con un balzo nelle quotazioni internazionali dei principali prodotti agricoli, dal mais che registra il massimo incremento del decennio alla soia che raggiunge il picco da sei anni e mezzo secondo il bilancio della Coldiretti per i contratti future alla chiusura annuale del Chicago Bord of Trade (Cbot), il punto di riferimento internazionale per il mercato future i delle materie prime agricole.



L’emergenza Covid sta innescando un nuovo cortocircuito sul fronte delle materie prime nel settore agricolo nazionale che ha già sperimentato i guasti della volatilità dei listini in un Paese come l’Italia che è fortemente deficitaria e ha bisogno di un piano di potenziamento produttivo e di stoccaggio per le principali commodities, dal grano al mais fino all’atteso piano proteine nazionale per l’alimentazione degli animali in allevamento per recuperare competitività rispetto ai concorrenti stranieri.



Proprio per i ritardi infrastrutturali in Italia si trasferiscono solo marginalmente gli effetti positivi delle quotazioni sui mercati internazionali che invece impattano molto più pesantemente sul lato dei costi per le imprese soprattutto impegnate nell’allevamento che stanno affrontando una grave crisi.



Fondamentale investire in agricoltura sostenibile

I risultati economici del 2020 confermano che l’allarme globale provocato dal Coronavirus ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza ma anche le fragilità presenti in Italia sulle quali occorre intervenire per difendere la sovranità alimentare, ridurre la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento in un momento di grandi tensioni internazionali e creare nuovi posti di lavoro.



«Per cogliere una opportunità unica abbiamo elaborato e proposto per tempo progetti concreti immediatamente cantierabili per l’agroalimentare con una decisa svolta verso la rivoluzione verde, la transizione ecologica e il digitale in grado di offrire un milione di posti di lavoro green entro i prossimi 10 anni» afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini che invita a non trascurare nel recovery plan le opportunità che vengono dalle campagne.



«Digitalizzazione delle aree rurali, recupero terreni abbandonati, foreste urbane per mitigare l’inquinamento in città, invasi nelle aree interne per risparmiare l’acqua, chimica verde e bioenergie per contrastare i cambiamenti climatici ed interventi specifici nei settori deficitari dai cereali all’allevamento, dalla quarta gamma fino all’olio di oliva sono – sottolinea Prandini – alcuni dei progetti strategici elaborati dalla Coldiretti insieme a Filiera Italia per la crescita sostenibile a beneficio del sistema Paese. Bisogna ripartire dai nostri punti di forza e l’Italia è prima in Europa per qualità e sicurezza dell’alimentazione dove è possibile investire per dimezzare la dipendenza alimentare dall’estero».