On My Plate, la sfida di Slow Food per esplorare il percorso del cibo

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 14:49

S

Con On My Plate Slow Food rilancia il suo messaggio per un cibo buono, pulito e giusto per tutti

Carlo Petrini, fondatore di Slow Food

si pone alla guida di oltreattiviste e attivisti da. Il progetto è, un viaggio lungo sei settimane per esplorare. Un viaggio equo e sostenibile lungo la filiera dell'alimentazione.«Viviamo tempi difficili - racconta, direttore della- una pandemia globale ha intaccato il tessuto sociale, ci tiene al chiuso e più che mai incollati ai nostri schermi. In tutto ciò cresce la morsa delle multinazionali sul sistema alimentare globale : la Gdo rafforza potere e guadagni, mentre contadini, allevatori e artigiani alimentari fanno sempre più fatica a sopravvivere. Eppure ildestinata all’alimentazione proviene daie da agricoltori diche hanno a disposizione. Ciononostante, proprio questosi è messo in gioco per riempire il vuoto lasciato dalle catene di fornitura globali, adattando il modello operativo pere nutrire le proprie comunità locali. La sfidaparla proprio die di come è possibile alleggerire il nostrosull’a partire dal».Insieme ai partecipanti alla challenge, Slow Food intende rilanciare il suo messaggio per un cibo buono, pulito e giusto per tutti: l’obiettivo, infatti, èe mostrare come un piccolopuò avere un impatto positivo e duraturo sulla società e sul pianeta. A chi prende parte alla campagna registrandosi sulSlow Food forniràe podcast, video e articoli che approfondiscono questi temi e raccontano le storie di chi, da sempre, promuove il. La sfida, infatti, è riflettere sulle proprie abitudini alimentari e sugliPer dare forza alla On My Plate challenge e garantire il successo di questa sfida internazionale, Slow Food ha creato unache si propongono come comunità di leader per. Sonogli ambasciatori che hanno aderito finora allaPer informazioni: www.onmyplate.slowfood.com