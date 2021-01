L'agroalimentare ha retto la crisi grazie alle vendite al supermercato

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 15:55

Nonostante il calo dell'export, l'agroalimentare ha retto grazie alla grande distribuzione

Gdo motivo di ottimismo

L'intervento di Cesare Baldrighi a TgCom24

La produzione agricola

conti fatti, per l'italiano non è andata poi così male. A sostenerlo è, presidente di, l'associazione che raggruppa tutti i consorziitaliani: «Ci sono state delle situazioni di difficoltà, però nel complesso possiamo anche riconoscere il fatto che il valore del nostro agroalimentare anche in queste condizioni difficili è emerso ed è venuto a galla».Intervistato a TgCom24, Baldrighi ha commentato gli ultimi dati Istat sull'italiano. Nonostante un calo del -9,9% nel 2020, il comparto ha regitrato performance indivudali positive. «Lesono tra di loro molto diverse e quindi il quadro è alquanto eterogeneo. Si può dire, però, che l'agroalimentare si confermarispetto a quanto sta avvenendo. È stata un po' una divaricazione dettata, più che dalla tipologia dei prodotti, dalla rete di distribuzione e dalla modalità con la quale questi prodotti raggiungono i consumatori : tutti quei prodotti che hanno nella, nel retail il loro canale preferenziale tutto sommato hanno potuto contenere gli effetti della pandemia anche con qualche miglioramento, mentre i prodotti che hanno evidentemente nel mondo dellail loro approdo finale più importante hanno sofferto e stanno continuamente soffrendo in modo purtroppo significativo».Passando alla, Baldrighi ha voluto fare chiarezza sul calo certificato dall'Istat: «La produzione agricola come sempre ha una variabile che dipende dalle condizioni meteorologiche, da come si muove l’annata, insomma da tante situazioni, quindi il dato della produzione agricola da questo punto di vista non è particolarmente significativo. Può essere significativo il dato delle vendite, il dato dell’esportazioni: questo indubbiamente ha avuto una ripercussione importante, quindi il mondo della trasformazione».