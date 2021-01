La Borsa della spesa del 29 gennaio Prezzi in calo per le arance bionde

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 16:16

F

La Borsa della spesa di Bmti del 29 gennaio

I dati della settimana

rutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da(Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 29 gennaio. La "" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire unconsapevole.Bmti segnala prezzi all'ingrosso in calo per lebionde. Quotazioni stabili, invece, per leFuji e Royal Gala. Sempre nel comparto frutta, si registrano prezzi nella media del periodo per le, con una maggiore disponibilità rispetto allo scorso anno. Passando agli ortaggi, il maltempo di questi giorni ha cuasato il calo della disponibilità di, mentre risulta buono il rapporto qualità-prezzo per idi tutte le qualità: dal romanesco al violetto.