Non solo formaggio, parte lo studio per trasformazioni alternative del latte

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 09:33

A

Nel 2020 la produzione di latte in Italia ha raggiunto quota 12,5 milioni di tonnellate

Le ragioni della ricerca

l via un interessantedi fattibilità per avviare trasformazioni alternative al. L'iniziativa sarà coordinata da. La produzione di latte nazionale, che ha raggiunto unvolume di 12,5 milioni di tonnellate alla fine del 2020, è in una fase distrutturale, con un incremento negli ultimi 6 anni del 13% a livello nazionale e del 16% se si considerano solo le prime regioni produttive, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte.Se da un lato, scrivono i promotori dello studio, l'incremento è indice di un settoreed in sviluppo che con l'attivitàpresidia il territorio, dall’altra parte occorre gestire tale maggiore disponibilità di latte. Nasce da questa esigenza la decisione del Coordinamento lattiero-caseario di Alleanza Cooperative di valutare una iniziativa industriale di interesse per l’intero settore, finalizzata a individuare e definire destinazioniper la materia prima del latte, sia per la componente magra, in particolare proteica, che per la componente grassa.È stato così avviato uno studio di fattibilità, attualmente sostenuto finanziariamente da Aop Latte Italia, Consorzio latterie Virgilio, Cooperlat, Latteria Soresina, Parmareggio, Plac-Fattorie Cremona, e Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano Dop, che prevede una approfonditae valutazione dei vari aspetti tecnici, dimensionali, commerciali e strategici delle operazioni. Si prevede dianche il prodotto, che ha elevati elementi di sinergia e opportunità nel frazionamento del latte.«L’operazione che ci avviamo a realizzare – commenta il coordinatore del settore lattiero-caseario di Alleanza Cooperative Agroalimentari,– riveste un grandeche potrebbe avere importanti ricadute su tutte le aziende del settore lattiero-caseario italiano. È per questo che sarà nostra intenzione aprire l’iniziativa delle cooperative a tutte le organizzazioni e le imprese che operano nella filiera».