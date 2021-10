Obiettivo Piatto Pieno: Ponti sostiene Banco Alimentare

Si è conclusa Obiettivo Piatto Pieno, la campagna di Ponti a sostegno di Banco Alimentare che ha coinvolto per 4 mesi i consumatori sui punti vendita e online nella lotta alla povertà alimentare. Grazie all’impegno di Ponti a fianco di Banco Alimentare e alla partecipazione dei consumatori al concorso legato alla campagna, l’iniziativa ha generato ottimi risultati consentendo di sostenere Banco Alimentare nel recupero e nella distribuzione di alimenti pari a 500.000 pasti per chi è in difficoltà grazie alle strutture caritative convenzionate. Il successo della campagna evidenzia l’approccio vincente dell’azienda nel coinvolgere tutti gli attori della filiera nel raggiungimento di un obiettivo comune.

Lara e GIacomo Ponti

Sensibilità, impegno, sostegno

L’iniziativa nasce dalla sensibilità e dall’impegno che Ponti manifesta da sempre a favore del raggiungimento della sicurezza alimentare e del miglioramento della nutrizione, attraverso il sostegno a organizzazioni impegnate nell'aiuto concreto agli individui più esposti.

Povertà assoluta

La crisi generata dalla pandemia ha acuito le situazioni di difficoltà. Oggi sono sempre di più le famiglie che non riescono ad assicurare un piatto in tavola a se stessi e ai propri cari. I dati Istat segnalano come nel 2020 ci siano state 335mila famiglie in più in povertà assoluta rispetto al 2019. Dati significativi che proiettano circa il 9,4% della popolazione italiana al di sotto della soglia minima per soddisfare uno dei bisogni fondamentali: nutrirsi.

Influenzare il futuro

«Siamo molto soddisfatti dei risultati di questa iniziativa, frutto della nostra lunga collaborazione con Banco Alimentare – hanno dichiarato Lara Ponti e Giacomo Ponti – L’ampia partecipazione dei consumatori ha dimostrato quanta sensibilità ci sia su questi temi e come sia essenziale coinvolgere tutti gli attori della filiera - industria, distribuzione, consumatori - per raggiungere risultati più grandi. Come azienda familiare siamo sempre stati sensibili ai temi dell’alimentazione e continueremo a impegnarci per portare il nostro contributo, nella consapevolezza che essere leader di categoria rappresenta anche la possibilità di influenzare il futuro».

