Sperlari insieme e Too Good To Go: no allo spreco alimentare

Dalle (troppe) parole contro lo spreco alimentare, ai fatti concreti. L'esempio parte da Cremona, dalla Sperlari, eccellenza storica nazionale e simbolo del Made in Italy nel mondo. L'azienda rafforza il proprio impegno etico diventando partner di Too Good To Go e sottoscrivendo il Patto contro lo Spreco Alimentare.

Sperlari è stata fondata nel 1836



Sperlari, azione concreta

Con orgoglio e senso di responsabilità, la fabbrica dolciaria cremonese ha deciso di compiere questa azione concreta con la convinzione che combattere lo spreco alimentare sia oggi una necessità più che mai importante e che, al tempo stesso, ogni singolo contributo possa fare la differenza per un mondo più etico e sostenibile.



I numeri dello spreco alimentare

L’impatto dello spreco alimentare è enorme: 820 milioni di persone soffrono la fame ogni giorno, eppure ogni anno un terzo del cibo prodotto nel mondo per uso umano viene gettato prima di arrivare a tavola, ovvero 88 milioni tonnellate di cibo, di cui il 53% a livello domestico in Europa. Sprecare cibo significa anche sprecare risorse naturali con le quali è stato prodotto, generando così un impatto ambientale in termini di emissioni di CO2.



Contrastare lo spreco alimentare è quindi un passo importante verso modelli di consumo più sostenibili, oltre che rappresentare un prezioso alleato contro le emissioni dei gas serra e quindi il cambiamento climatico.



Sperlari e Too Good To Go

«Il gusto di fare la differenza in Sperlari passa anche dalla riduzione degli sprechi alimentari. L’azienda ha deciso di aderire a Too Good To Go e al Patto Contro lo Spreco Alimentare perché coerenti con il proprio approccio etico – ha dichiarato Elisabetta Pezzotta, hr director di Sperlari - consideriamo parte del nostro lavoro stimolare gli altri a impegnarsi insieme a noi contro lo spreco e per un futuro migliore. Lo spreco alimentare riguarda ognuno di noi; salvare il cibo è un atto concreto per prenderci cura del nostro pianeta. Insieme!».



Con l’adesione al Patto, Sperlari s’impegna ad attuare una serie di iniziative formative e informative per sensibilizzare consumatori, collaboratori, clienti e partner sull'impatto dello spreco alimentare e dare utili consigli su come contrastarlo. Sperlari fornirà inoltre a Too Good To Go i propri prodotti, ancora buonissimi, per la loro distribuzione attraverso le Magic Box XL.



185° anniversario dell’azienda

Sperlari è uno dei maggiori player del mercato dolciario e da sempre propone prodotti di qualità, realizzati con ingredienti speciali e nel rispetto dei criteri di eticità e sostenibilità.



Quest’anno, in occasione del 185° compleanno di Sperlari, fondata nel 1836 in uno storico negozio di Cremona dall’imprenditore visionario Enea Sperlari, l’azienda è stata inserita nel Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico per tutelare la proprietà industriale delle aziende produttive di eccellenza e storicamente collegate al territorio nazionale e valorizzare il Made in Italy nel mondo.