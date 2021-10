Riso, contro l’import produttori uniti: I dazi vanno mantenuti

La lotta alla concorrenza sleale al riso italiano parte dall’evento che ha segnato i 90 anni dalla Fondazione dell’Ente Nazionale Risi. Davanti a una folta platea in rappresentanza della filiera risicola, il presidente Paolo Carrà ha lanciato la battaglia contro il probabile ritorno del dazio zero sul riso lavorato Indica in arrivo dal sud est asiatico e in particolare da Birmania e Cambogia. Carrà è stato chiaro e ha chiesto una tutela indispensabile per il riso italiano, necessaria anche per i tanti rappresentanti del mondo risicolo rappresentato, sabato 02 ottobre, nel centro ricerche di Castello d’Agogna, in provincia di Pavia, da industriali, associazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti e Cia, dai consorzi irrigui che operano sul territorio e dall’Assessore Regione all’Agricoltura, Fabio Rolfi.

La battaglia contro l’import dall’Asia

Gli standard devono essere uguali per tutti

«Mi batterò – ha detto il presidente Carrà – perché le altre filiere sparse per il mondo garantiscano la qualità ed il rispetto delle tante norme che gli agricoltori italiani sono soggetti, fra cui quelle relative alla tutela della salute del consumatore. L’Europa deve capire che ci sono delle situazioni di reciprocità che i nostri risicoltori sono in grado di rispettare, anche investendo. Ci aspettiamo che anche le altre filiere sparse per il mondo lo facciano. Ribadisco che mi batterò fortemente per contrastare una concorrenza sleale che mina il settore. Quindi se ci sono le condizioni di reciprocità, bene. Altrimenti ci difenderemo con i dazi alla frontiera».

Prioritario il problema della importazioni

Parole chiare e puntuali quelle del presidente Carrà che sono state raccolte dal Sottosegretario all’Agricoltura, il pavese Gian Marco Centinaio. «Sono al fianco dei produttori risicoli italiani – ha detto l’esponente del Ministero – Condivido questa battaglia e assicuro il mio apporto per tutelare uno dei prodotti più rappresentanti del mondo agricolo italiano. Il problema delle importazioni è prioritario e l’Europa deve sentire l’appello della filiera e deve difenderla dalla concorrenza sleale». I dazi di cui si è discusso sabato non sono altro che la cosiddetta clausola di salvaguardia, reintrodotta dalle UE a difesa del riso continentale e in scadenza proprio all’inizio del prossimo anno, il 18 gennaio.

Gian Marco Centinaio

Il compleanno dell'Ente Risi

Nel frattempo, nel 90° anniversario della propria istituzione, l'Ente Nazionale Risi ha voluto omaggiare il mondo del riso attraverso la complessa realizzazione di un disegno di riso in campo. Un Risegno, appunto. Un’enorme rosa dei venti stilizzata ha preso forma in risaia presso il Centro Ricerche sul Riso di Castello d'Agogna. Tre diverse varietà di riso, a rappresentare l'intera filiera risicola, sono state meticolosamente seminate su una superficie di 6.400 metri quadrati, su progetto ed indicazioni del fotografo Livio Bourbon e ad opera dei tecnici e del personale dell'Ente. La gigantesca performance artistica, ampia quanto 25 campi da tennis, è cresciuta quotidianamente in altezza e volume, secondo la naturale trasformazione di colori che segue la maturazione di foglie e pannocchie.

Inaugurata la sala didattica

Sempre sabato l’Ente Risi ha inaugurato la sala didattica polifunzionale, divisa in quattro laboratori ricavati nella cascina a lato al Centro Ricerche lomellino: qui troveranno sviluppo la didattica, le varie fasi della lavorazione del riso, un’esposizione interattiva ed una cucina. È spettato, invece, agli autori Livio Bourbon e a Fabio Nale presentare il suggestivo e ricco libro fotografico “Dal 1931 il riso italiano”.