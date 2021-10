Expo Dubai apre i battenti, ma, al Padiglione Italia, il bosco del tartufo non c’è Il primo Ottobre ha avuto inizio Expo 2020 Dubai con un anno di ritardo a causa dello spostamento dell'evento causa Covid-19. Anche l'Italia ha il suo padiglione, ma ad un protagonista assoluto come il tartufo non è stata data la giusta importanza