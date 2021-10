Sirha, la ristorazione internazionale è ripartita da Lione

Sirha si è confermato l'evento di lusso per eccellenza per il mondo della gastronomia e la ciliegina sulla torta è stata la visita del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron che ha voluto incontrare i professionisti del settore della gastronomia e del commercio alimentare per esprimere il suo sostegno.

«Questi sono professioni con un significato, professioni del futuro, che danno una risposta ai più giovani al bisogno passare il testimone», ha detto Macron. Supporto che è stato materializzato da diversi forti annunci governativi, in particolare la creazione di un centro di eccellenza per la gastronomia francese a Lione,

e l'esenzione dalle tasse per le mance pagate con la carta di credito.

L'evento di Lione

Business in presenza, tutta un'altra cosa

La ventesima edizione del Sirha Lyon ha raccolto la sfida della ripresa con visitatori concentrati sul business, felici di rivedere i loro fornitori e molto sulla ricerca di nuovi sviluppi: 350 innovazioni sono state presentate durante l'evento, insieme ai 12 vincitori dei Sirha Innovation Awards.

Un'edizione che passa all'offensiva, quindi, a favore del settore della ristorazione che torna a crescere dopo lunghi mesi che sono stati difficili per questa professione nel suo insieme. Perché, nonostante una situazione sanitaria ancora difficile e una presenza internazionale limitata, Sirha Lyon ha effettivamente riunito 2.116 espositori e marchi entusiasti e 149.100 professionisti impegnati.

I cuochi con Macron

Tanti gli eventi che si sono svolti al salone



Anche gli spazi per eventi al Sirha Lyon erano molto ampi, adatti alle 21 gare, compresa la finale della Coppa del Mondo di Pasticceria, presieduta da

Pierre Hermé, che ha visto prevalere l'Italia.

Ma era con l'immagine di Davy Tissot sul gradino più alto del podio che ha culminato Sirha Lyon il lunedì sera. Per la prima volta dal 2013, un ringiovanito e

team creativo francese ha vinto il Bocuse d'Or, la più grande competizione culinaria del mondo.