Anteprima della stagione del tartufo bianco: in diretta con il mondo Anteprima mondiale della stagione del tartufo bianco e dei nobili tartufi italiani; in diretta da Roma mercoledì 13 ottobre direttamente dall’Auditorium Cia su tutti i profili social e in diretta per la Regione Marche con l’emittente Tele2000