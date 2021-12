Valanga a Valfurva, morto Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah e nota guida alpina

Jacopo Compagnoni, fratello dell’ex campionessa di sci, Deborah Compagnoni è morto oggi travolto da una valanga sul versante nord del Monte Sobretta, a due passi da casa, a Valfurva (So). La notizia ha subito fatto il giro del web, sia per la parentela stretta con la sorella, sia perché era molto conosciuto in zona per la sua attività di guida alpina, maestro di sci e perché la famiglia gestisce l’hotel Baita Fiorita a Santa Caterina Valfurva (So).

Jacopo Compagnoni (foto: Corriere della Sera)

L'incidente

Il decesso è sopraggiunto poco dopo il ricovero all’ospedale di Sondalo, dove era stato trasportato dai soccorsi prontamente giusti sul posto grazie all’allarme lanciato dall’amico che era con lui e rimasto illeso.

Il distacco della valanga è giovedì mattina, poco prima di mezzogiorno. La vittima è stata travolta da un fronte di un centinaio di metri che non gli ha dato scampo.

Chi era la vittima

Minore dei tre fratelli Compagnoni, dopo Deborah e Yuri, Jacopo, padre di due bambine, faceva parte delle guide alpine di Livigno ed era anche maestro di sci. «Deborah Compagnoni sta malissimo, come si può immaginare, per suo fratello. E sta malissimo anche perché Jacopo era padre di due bambine piccole, le sue nipotine». A dirlo, sulle pagine web del Corriere della Sera è lo staff dell’ex campionessa olimpionica, Deborah.