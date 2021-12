Autorevolezza e coraggio, gli auspici di Giuseppe Cristini per il 2022

L'Accademia del Tartufo nel mondo si sente fieramente orgogliosa di rappresentare la rivista ufficiale del tartufo italiano.

In questo anno abbiamo privilegiato tre direttrici: innanzitutto un'informazione coerente, solida e verace.

Abbiamo puntato sugli eventi e le grandi manifestazioni in giro per l'Italia; da nord a sud abbiamo viaggiato instancabilmente e ci siamo posti l'obiettivo di far scoprire ai giovani il mondo del tartufo.

Ma ciò che ci rende più orgogliosi lo dobbiamo all' impegno quotidiano che amiamo, allo studio e ai racconti che condividiamo con i cavatori, gli addestratori e cioè con chi il tartufo lo conosce veramente.

Autorevolezza nel mondo della comunicazione, significa anche presenza televisiva con un ruolo di prestigio.

E allora abbiamo colmato anche questa lacuna; e così dopo aver fondato la rivista ufficiale del tartufo italiano, anche in lingua inglese e dopo aver pensato ad uno lavoro quotidiano di notizie e approfondimenti relativi al mondo social del tartufo e della tartuficultura, e dopo aver creato un sito di grande impatto e visibilità e aver realizzato eventi nazionali e internazionali a favore della governance del tartufo italiano; mancava un tassello alla nostra proposta culturale e cioè

Orgogliosi di raccontare un messaggio d'amore.



Un auspicio per il 2022: confidiamo in una stagione meno siccitosa e in un annata più produttiva ( e indicheremo come arginare la carenza idrica per le piante) e poi mi preme lanciare un messaggio ai giovani cuochi.



Utilizzate sui vostri piatti il tartufo tutto l'anno, perché il tartufo è arte e rappresenta un gesto d'amore, di pace e di autentica territorialità.

Buon Natale a tutti.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it