Il negozio locale batte il supermercato. Su Google boom ricerche “vicino a me”

he laabbia cambiato radicalmente ledeiè cosa orami appurata. E non stiamo parlando solo dell’impennata. Ma, soprattutto, delladeidi. La conferma ora arriva dasecondo i cui dati gli acquisti si sono spostati dagliaipiù vicini a, fino ai negozi più prossimi all'abitazione.Le persone in questo contesto, si spostano di meno e conoscono meglio i negozi più vicini. La pandemia ha permesso a molti consumatori di conoscere nuove attività nella propria zona: non solo prodotti da acquistare, ma anche servizi di assistenza e supporto di vario genere.Secondosono molte le ricerche effettuate dai consumatori ricercando "vicino a me" sul motore di ricerca, in merito a molti prodotti alimentari e attività legate al food: Pescherie vicino a me +4650%, Pizzeria senza glutine +4500%, Ristoranti con consegna a domicilio +4250%, Supermercati aperti oggi con impennata registrata da Google, Panifici con impennata, Sushi a domicilio con impennata, Bar più vicino con impennata, ecc. I dati fanno riferimento a periodo da febbraio 2020 a febbraio 2021.Tra i territori ad effettuare più ricerche "vicino a me" rispetto al territorio: Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte e Toscana nelle prime 5 Regioni.Sempre datidicono che ledeirelative alle attività commerciali locali sono aumentate del 20.000% durante la pandemia. Con la catena di approvvigionamento interrotta, molte persone sono ancora alla ricerca prodotti e servizi nelle loro comunità locali.In questo nuovo quadro è sempre più importante, per piccoli o grandi negozi, sviluppare un'attività di. «Con il Covid-19 è cresciuto l'ecommerce, ma ci sono molte opportunità per le attività commerciali, sia singoli negozi che grandi catene - commentaceo di Local Strategy - Gli italiani tendono a visitare maggiormente le attività commerciali non lontane dalla propria abitazione. Complice il fatto che molte persone non si recano più al lavoro, ma operano in smart working, oppure seguono le restrizioni di movimento del. Così oggi è fondamentale dirigere i consumatori nelle attività di prossimità. In questo contesto è possibile con molti strumenti oggi, segnalare ai clienti la distanza verso l'attività commerciale, la merce disponibile, gli orari di lavoro, l'attesa prevista per accedere nello».«Secondo, per quanto riguardanel corso del 2020, a soffrire maggiormente, sono stati, registrando trend negativi del -8,9% e -19,2% mentre discount, negozi specializzati, supermercati e superette si sono mostrati in controtendenza», continua Bove.Poiché i consumatori fanno acquisti sia online che in negozio, i(che comprendono i rivenditori fortemente orientati al fisico e misti) e marketplace saranno alla base dell'86% della crescita del retail nei prossimi cinque anni.La pandemia ha reso i consumatori più fluidi sia che acquistino online che offline, con il 73% che si descrive come agnostico rispetto al canale (+ 65% rispetto a prima della crisi). I consumatori si aspetterannopiùmentre continuano a spendere su entrambi i canali.I dati di Google parlano chiaro: su Google Maps ogni mese:Inoltre:Conclude Bove: «Oggi ilsi aspetta più che mai approcci integrati, cioè unendo l'esperienza del negozio fisico al digitale. È fondamentale quindi avviare una strategia ad hoc per soddisfare le richieste dei clienti in un approccio multicanale».