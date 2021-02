L'agroalimentare riparta dalle Dop. Economia ricca che distingue l'Italia

Primo Piano del 13 febbraio 2021 | 08:30

La definizione di Dop Economy

Da economia industriale a digital economy

Il vocabolario, una spinta importante

Un aiuto anche per i consorzi di tutela

eziosa e tuttavia comoda ai fini didattici, quella distinzione sui banchi liceali tra lingue vive e lingue morte. L’da imparare assolutamente era tra le prime, il negletto, più croce che delizia, era relegato nelle seconde. Tempo passato. La turbolenza di questi decenni, soprattutto dagli anni ’80 dello scorso secolo in poi, ci ha insegnato che le lingue vive sono tali perché non si fermano mai. Nel dimenticatoio, ma mai depennati per sempre alcunie invece in rampa di lancio pronti al flesso tra gergalità per iniziati e il parlare e lo scrivere comune, i neologismi.Quanto facile e quanto comodo fu, fino a circa quaranta anni fa, decennio più decennio meno, connotare l’dell’epoca come economia. Sì, la manifattura in serie, sovente con catena di montaggio. Orari di lavoro 8–17 dal lunedì al venerdì. Atutti al mare. E poi, sappiamo bene, le delocalizzazioni delle produzioni a basso valore aggiunto, inseguendo bassi costi del lavoro, l’insorgere dei servizi e la pervasività della rete: siamo nell’era dei servizi, nella società digitale ed anche, di concerto a ciò, nellaLocuzioni ancillari alla digital economy, anche esse di robusta efficacia, sono “” ad indicare l’insostituibilità delle app per tantissime attività che svolgiamo nel nostro vivere quotidiano, e “” ad intendere quanto la rete abbia riportato l’importanza dellaaziendale e personale in cima ai fattori che determinano elementi di valutazione atti a intrattenere relazioni, siano esse dio nella sfera personale.Nel mentre tutto ciò risponde al vero, fa capolino, e la cosa ci dà gioia, la migliore definizione possibile per inquadrare efficacemente il tratto distintivo della nostra economia: un riconoscimento lessicale ad un fenomenoe crescente che pur radicato nel primario, si ramifica anche nel secondario e nel terziario. Stiamo parlando della locuzione “Dop economy” che è stata inserita come voce nel prestigiosoSi tratta indubbiamente, da parte dell’Istituto della Enciclopedia Italiana di un valevole riconoscimento all’importanza complessiva del compartodel nostro Paese. A coniare la locuzione, gliene rendiamo merito molto volentieri, fu nel 2018 la Fondazione Qualivita in occasione della presentazione annuale dei dati del comparto Dop e Igp Interessante, a tale proposito, la dichiarazione di, attuale presidente della Fondazione Qualivita: «Semplificare il linguaggio, offrire un'interpretazione dei fenomeni accessibile ai consumatori, rendere efficace laper valorizzare al meglio il settore delle Dop e Igp: questo, da sempre, fa parte dell'attività della. L'inserimento della voce Dop economy nel Vocabolario Treccani è un importante riconoscimento di questo lavoro, che promuove ulteriormente la conoscenza delle».La “” trae ragione di esistenza comeche assurge adi presenza sul prestigioso vocabolario Treccani, a fronte di una forte rilevanza degli assetti economici. Stiamo parlando all’incirca dialla produzione. Ciò significa che la “Dop economy” arreca un contributo del 19% circa al fatturato complessivo del settore agroalimentare italiano Già solo questo dato sarebbe bastevole a rendere valevole l’esistenza stessa della locuzione “Dop economy” e la sua ufficialità sancita dalla presenza nel Vocabolario Treccani, tuttavia molto altro ancora concorre all’importanza fattuale della “Dop economy”: l’indotto che essa genera e che va oltre il compartostrettamente inteso. Si pensi alla tutela dell’e pertanto alla piena coerenza con la green economy e con gli aspetti emergenti del F2F (from Farm to Fork), al benessere individuale e sociale con la tendenza al ripopolamento di borghi altrimenti abbandonati, alla rigenerazione di una cultura che fa riemergere come vitali per le generazioni a venire i valori della terra, alrurale e al turismoOltre che alle aziende che fanno produzioni Dop e Igp, rendiamo merito aiche svolgono un lavoro di informazione aivolto teso a consolidare ed ampliare la conoscenza delle eccellenze enogastronomiche Dop e Igp.Illuminante al riguardo quanto dichiara, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese alla Sapienza: «Un neologismo è sempre una bella notizia: per una lingua, per una cultura, per una civiltà . Significa che sono tutte e tre vive e vitali; significa che esistono una società che progredisce e un’economia che sa rinnovarsi. Esistono tante definizioni di economia. Introdurre una nuova accezione di economia nel nostro, potrà significare molto per la nostrae per quelle imprese che con la terra inventano e generano ricchezze e lavoro. A me piace leggere infatti, la Dop economy non come il riconoscimento per il molto che è stato fatto, ma come una fare ancora di più, certificando il fatto che quella delle Dop è una strada giusta, sana, di».Siamo tutti d’, ne siamo ragionevolmente persuasi, con questa riflessione del professore Matteacci: la Dop economy come elemento distintivo di un’Italia che “quando fa l’Italia” ovvero quando si cimenta con le attività insite nella sua storia, prospetta un futuro radioso.