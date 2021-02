Il business dei dolci di Carnevale: mezzo miliardo per chiacchiere e frittelle

Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 13:52

Le chiacchiere valgono la metà del business dei dolci di Carnevale

Mercato cresciuto del 25% in 5 anni

Tradizione italiana invade New York

Carnevale casalingo con le ricette della tradizione

l 16 febbraio è. Una data che muove un business di circa mezzo miliardo di euro, quello dei dolci di. Secondo l'analisi di Cna Agroalimentare è questo, infatti, il giro d'affare attorno a Un mercato in costante aumento , cresciuto quasi del 25% circa nell'arco di cinque anni, quello dei dolci di Carnevale è un settore che non teme la crisi. La voglia di, che rimane prepotente negli, batte quindi l'orientamento sempre più diffuso nelle famiglie, complice il confinamento e la crisi, di dedicarsi allaD'altronde, «c'è frittella e frittella - sottolineano ie gli altri operatori del settore iscritti a Cna Agroalimentare - e quella degli artigiani ha un altro sapore». Come testimoniano i buongustai italiani, decisi a farsi questa concessione e a concedersi qualche peccato di gola prima di immergersi nel periodo quaresimale.In testa tra gli acquisti, senza concorrenti che tengano, sono lenelle varie denominazioni locali. «Da sole valgono - secondo le stime di Cna Agroalimentare - tra il 40 e il 50% del ricco mercato dei Dolci di Carnevale».E, dopo ildel panettone lo scorso, sono proprio le, lee persino il migliaccio a spopolare Oltreoceano.In particolare nell’area di, la diffusione delle, o, bugie, secondo i nomi con cui vengono chiamate nelle diverse regioni italiane, è, infatti, dovuta anche al fatto che sono unche esiste, sotto diversi nomi, in tante altre nazioni, tra cui gran parte dell’Europa e il Brasile. Intriga inoltre l’elemento fritto, una passione a cui pochi americani riescono a resistere.Dato il nome poco pronunciabile per un americano, levengono più comunemente chiamate ali di angelo (angel wings) oppure nastri attorcigliati (twisted ribbons) e seconda della forma in cui vengono preparate.«I miei clienti non italiani hanno visto le chiacchiere in vetrina e si sono incuriositi - ha detto all’Ansa, palermitano che l’anno scorso ha aperto Pane Pasta, un ibrido tra pasticceria, panetteria e pasta fresca nel West Village e che lui ama definire Esperienza siciliana a- Dopo averle assaggiate sono rimasti sorpresi piacevolmente dal sapore. Per alcuni di loro le chiacchiere sono come un biscotto croccante fritto ma hanno anche apprezzato il fatto che non lasciano le mani unte oltre al retrogusto dell’aroma di limone e vaniglia. Gli ho anche spiegato che aggiungo delall’impasto e che si tratta di un dolce tipico di Carnevale in Italia e che possono trovare solo in questo periodo dell’anno. Ad ogni modo sono contento che ora ritornano a comprarle»., accompagnate anche da cioccolato, esono diventati una tradizione anche da Cerasella, pasticceria napoletana ad Astoria in Queens. Mentre le Castagnole, insieme alle chiacchiere, sono diventate un must da Palazzone1960 in New Jersey.E per unanellacampana dia Napoli si fa tappa al ristorantedove assaggiare le chiacchiere servite con il sanguinaccio (preparato senza il sangue fresco di maiale, ndr) con cioccolato fondente e arricchito con cannella e arancia, al migliaccio, il dolce considerato la variante povera della sfogliatella e che non si trova in nessun altro posto a New York.Tutti pazzi per la tradizione italiana dunque. E per fare in modo che questo, povero di carri, sfilate, feste e maschere, sia comunque una giornata festosa, perché non cucinare in famiglia le tradizionali? Dalle tipiche Castagnole ai Tortelli , dedicati alla festa dal pasticcere, passando per il Migliaccio campano.