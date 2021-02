Borsa della Spesa del 26 febbraio. Arrivano i primi pomodori invernali

Pubblicato il 26 febbraio 2021 | 11:52

La Borsa della Spesa del 26 febbraio





I dati della settimana

rutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da(Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 19 febbraio. La "" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.Secondo Bmti, la quarta settimana di febbraio si apre con le prime novità nel compartocon l'arrivo delle prime produzioni di, con prezzi nella norma per le varietà tipiche invernali. Stesso andamento anche per letardive, come il. Mentre, nonostante il maltempo delle scorse settimane, lepresentano prezzi in calo rispetto alla scorsa settimana . Passando alla, l'avvicinarsi del termine della campagna di raccolta dellanon fa fluttuare i prezzi che restano nella media. Permane anche l'ottimo rapporto qualità-prezzo per letardive con un discreto grado di pigmentazione.