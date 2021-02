Carne suina, finite le proroghe. D'ora in poi verità in etichetta

Pubblicato il 03 febbraio 2021 | 13:02

È

L’indicazione obbligatoria in etichetta ha innescato negli ultimi mesi dinamiche positive





Allevatori soddisfatti

Nel Bresciano si allevano oltre 1 milioni di capi

Prezzi in leggero aumento

Contrazione dell’import estero

in vigore dal primo di febbraio l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di provenienza di. L'obiettivo è chiaro: sostenere ile smascherare l’inganno dellaspacciata per italiana. È terminata a fine gennaio, conferma la Coldiretti, ladi due mesi concessa dal ministero dello Sviluppo economico per la piena applicazione del Decreto interministeriale sulle Disposizioni per «l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle».«Un importante risultato atteso da tempo - dichiaradell’azienda agricola Marchini di Capriano del Colle (Bs) – Come allevatori siamo convinti diilnelle suequotidiane: l’origine del prodotto è un'informazione che non può mancare nel momento in cui si effettua l'acquisto di un alimento. Inoltre, questa informazione aiuterà ad aumentare la trasparenza all'interno di tutta lasuinicola agroalimentare».Una notizia attesa con particolare soddisfazione nel Bresciano dove si allevano 1 milione e trecentomila capi e oltre 75mila: la preoccupazione più grande è rappresentata dall’invasione di, per una quantità media di 56 milioni di “pezzi” che ogni anno si riversano nel nostro Paese per ottenere prosciutti da spacciare come Made in Italy. Coldiretti stima, infatti, che tre prosciutti su quattro venduti nel nostro Paese siano in realtà ottenuti da, senza esplicitare fino a oggi questa informazione inL’indicazione obbligatoria in etichetta ha innescato negli ultimi mesi dinamiche positive legate alladei suini, sia per la tipologia da macello sia per il suinetto, con iin leggero aumento.Con l’introduzione dell’origine indeidall’estero ha subito una contrazione. Un provvedimento importante per garantire trasparenza ai 35 milioni di italiani che, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat, almeno una volta a settimana portano in tavola salumi. Ma anche per sostenere i 5mila allevamenti nazionali di maiali messi in ginocchio dalla pandemia e dalla«In un momento difficile per la nostra economia, dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza con l’obbligo di indicare in etichetta il Paese d’origine di tutti gli alimenti per combattere la concorrenza sleale al Made in Italy» afferma il presidente di Coldiretti nazionalenel sottolineare che «l’Italia ha la responsabilità di svolgere un ruolo di apripista in Europa grazie alla leadership nella qualità e nella».