La corsa delle materie prime. Aumentano i prezzi dei cereali

Secondo la Fao l'indice dei prezzi delle materie prime è aumentato del +4,3%

Scambi commerciali e geopolitica

Gli effetti della pandemia

prezzi dei prodottiraggiungono un nuovo record mondiale. A certificarlo è la, l'agenzia delle Nazioni Unite dedicata al cibo e all'agricoltura, nel suo ultimo Food Price Index che decreta gennaio 2021 come il mese in cui si è toccato un nuovoda sette anni a questa parte. La crescita deirispetto a dicembre 2020, invece, si è attestata al +4,3%.In aumento le quotazioni di, oli vegetali e zucchero. Beni essenziali, commodieties che fanno girare l'economia e spingono i singolia fare scorta di derrate in uno scenario di riduzione degli scambi commerciali dovuto alla pandemia. In particolare, come sottolinea anche Coldiretti in una nota sul tema, a trainare la corsa dei prezzi è ilche cresce del +11,2% a causa di una minor produzione rispetta alle attese del mercato statunitense, seguito da(+6,9%) e(+6,8%), che per converso alzano i prezzi come bene di ripiego rispetto al mais e a causa di una scarsità di prodotto proveniente dalla Russia (il cui raccolto è atteso per marzo).Stesso trend al rialzo anche per l'indice dei prezzi dello(+8,1%) e degli(+5,8%), che raggiunge così il punto più alto dal maggio 2012. Per quanto riguarda i prezzi dei prodottil'indice Fao segnala un +1,6% (a causa di una massiccia campagna di acquisizione globale avviata dalla Cina per i festeggiamentgi del capodanno lunare) mentre si ferma al +1% la crescita dei prezzi dellaSebbene l'aumento dei prezzi sia dovuto a situazioni contingenti, come gli scioperi in Argentina o l'eccessiva piovosità della stagione in Thailandia e Indonesia, non c'è dubbio che la pandemia abbia giocato un ruolo nella corsa agli accaparramenti. Uno sprint che secondo«sta innescando un nuovo cortocircuito sul fronte delle materie prime nel settore agricolo nazionale che ha già sperimentato i guasti della volatilità dei listini in un Paese che è fortemente deficitario e ha bisogno di un piano di potenziamento produttivo e di stoccaggio per le principali commodities».Proprio per i ritardi strutturali su questi fronti, a cui si aggiunge l'per il Piano proteine nazionale a favore dell'alimentazione degli animali in, il rischio è quello di vanificare l'effetto positivo delle quotazioni sui mercati internazionali «che invece impattano molto più pesantemente sul lato dei costi per le imprese», sottolinea Coldiretti.«Per cogliere unaunica abbiamo elaborato e proposto per tempo progetti concreti immediatamente cantierabili per l’con una decisa svolta verso la rivoluzione verde, la transizione ecologica e il digitale in grado di offrire un milione di posti di lavoro green entro i prossimi 10 anni», ha affermato il presidente di Coldiretti,. L'obiettivo è quello di beneficiare al massimo dal. E d'altronde i progetti non mancano: digitalizzazione delle aree rurali, recupero dei terreni abbandonati, foreste urbane per mitigare l’inquinamento in città, invasi nelle aree interne per risparmiare l’acqua, chimica verde e bioenergie per contrastare i cambiamenti climatici ed interventi specifici nei settori deficitari dai cereali all’allevamento, dalla quarta gamma fino all’olio di oliva.«Bisogna ripartire dai nostri punti die l’Italia - ha concluso Prandini - è prima in Europa per qualità e sicurezza dell’alimentazione dove è possibileper dimezzare la dipendenza alimentare dall’estero».