Apofruit Italia piano 2021-2025 per cinque anni di innovazione

Pubblicato il 05 febbraio 2021 | 11:50

Tra il 2021 e il 2025 Apofruit Italia opererà una colossale trasformazione varietale

Apofruit Italia: un’esperienza lunga 60 anni, 3.200 soci produttori, 14 stabilimenti

La superficie coltivata aumenterà del 20%

progetta il futuro. La ricetta?. Il programma e le strategie sono stati illustrati dai vertici dell’impresanel corso di un diretta web il 4 febbraio. Ilpunta su una dinamicain grado di imporsi sui mercati generando unoperativi, le aziende agricole.Un’che si svilupperà su tutto il territorio nazionale,. Ampliamento della gamma conche garantiscano l’allungamento del periodo di commercializzazione. La base di partenza per il piano quinquennale è più che solida: un’esperienza lunga 60 anni,, 14 stabilimenti più 15 centri di ritiro/stoccaggio, 235 milioni di euro di fatturato eper il 60% destinata al mercato interno. Il podio di Apofruit Italia vede nell’ordine le mele (35.200 tonnellate) seguite da Kiwi (34.100) e patate (20.000).Un’ innovazione varietale a tutto campo che vede protagonisti, pere, kaki, pesche, nettarine, arance bionde, clementino tardivo,ciliegie,, mirtilli, lamponi e fragole.«La più grande trasformazione varietale realizzata in Italia – ha sottolineato il direttore generale- Penso che l’innovazione, in questo momento storico debba partire da un’eccellente qualificazione dell’offerta che sia in grado di dare lae di vincere la competizione sui mercati globali. Le novità produttive multiple a disposizione di Apofruit e dei propri soci produttori daranno un impulso importante allache aumenterà, in 5 anni di almeno il 20%. Ildi altissima gamma avrà ricadute importanti su tutta la compagine sociale. Le strategie di Apofruit saranno sempre incentrate sui tre grandi pilastri della nostra offerta:. Sarà all’interno di questi tre pilastri che si collocheranno le varietà innovative di cui disponiamo».«Proporre innovazione varietale – ha puntualizzato il presidente– significa un impegno lungo nel tempo, soprattutto per la profondità della proposta presentata oggi, che coinvolge tutta Italia, tutti i territori in cui Apofruit è presente. Un impegno volto a garantire unaed essere al contempo attrattivi verso quelle aziende che ci stanno guardando e che sarebbero interessate».Apofruit Italia ai blocchi di partenza, pronta per affrontare questo percorso epocale. Il 2021, anche simbolicamente, è il momento giusto per scattare: è l’indetto dalla Fao.Per informazioni: www.apofruit.it