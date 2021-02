La Borsa della spesa del 5 febbraio: ultimi giorni per i kiwi, giù i prezzi per le arance

Pubblicato il 05 febbraio 2021 | 12:29

F

La Borsa della spesa del 5 febbraio



I dati della settimana

rutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da(Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 29 gennaio. La "" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.Secondo i dati di Bmti, la prima settimana di febbraio registra un aumento della produzione deigrazie alle condizioni climatiche favorevoli. Si mantengono convenienti, invece, i prezzi delle in linea con quanto rilevato la scorsa settimana ). A calare sono anche leMade in Italy. Per quanto riguarda la frutta, questi sono gli ultimi giorni disponibili per gli amanti delitaliano, ormai giunto al termine della campagna di raccolta. Per chi non riuscisse ad accaparrarselo, ci si può consolare con l'arrivo sul mercato delletardive.