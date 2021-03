Gruppo Irca fa spesa negli Usa. Acquisito il distributore In2Food

Pubblicato il 12 marzo 2021 | 16:43

Il gruppo Irca sale a 35 milioni di euro di giro d'affari in Usa

Chi è In2Food

Obiettivi di crescita

Paolo Perego

a Gallarate all'espansione negli Stati Uniti, il percorso di, azienda europea leader nella produzione di cioccolato, creme, ingredienti e prodotti semilavorati destinati al mondo della panificazione e della vendita al dettaglio di gelati, passa attraverso l'acquisizione diL'consente così a Irca (dal 2017 controllata dal fondo di investimento The Carlyle Group) di assicurarsi uno dei top performer nel mercato americano. Dall'altra parte dell'Atlantico, infatti, In2Food si occupa delladi prodotti europei a marchiodestinati principalmente al mercato della. Fondata nel 2005 dalla famiglia Clever con sede a Duluth (Georgia), In2Food opera attraverso svariati uffici commerciali ed un centro di distribuzione che garantisce una copertura capillare su tutto il territorio americano, servendo più di 100 clienti attivi in tutti i canali professionali del Food (retail, artigianale e horeca). Raggio d'azione a stelle e strisce che si aggiunge a quello di Irca che così punta a generare un flusso di vendite pari a 35 milioni di dollari.Con l’integrazione di In2Food in, filiale locale del Gruppo Irca, dovrebbe ottenersi un’accelerazione della strategia didell'azienda attraverso una maggiore penetrazione del mercato americano, sfruttando la profonda esperienza di, fondatore nonché ceo di In2Food, e di tutto il management team. Mike Clever diventerà altresì il nuovo managing director America del Gruppo Irca, focalizzandosi sul potenziamento delle già esistenti reti a livello commerciale e di marketing presenti nella regione.«L’acquisizione di In2Food rafforza in modo significativo il nostro attualesul mercato americano che offre un grande potenziale per l’elevatadi prodotti artigianali italiani. Credo fermamente che In2Food rappresenti una perfetta sinergia per il nostro business, sia in termini di offerta complementare di prodotti che di competenza e conoscenza del settore condivisa dal management team», ha commentato, ceo del Gruppo Irca.«Siamo felici di entrare a far parte del Gruppo Irca. Rappresenta una grandeper il nostro staff ed i nostri clienti, che hanno contribuito a sostenere la crescita di In2Food nel corso degli anni. Siamo entusiasti delle sinergie tra le due realtà ed emozionati al pensiero di garantire ai nostri clienti prodotti di pasticceria di elevata qualità, supportati da un’offerta di servizi eccellente», ha ribadito Mike Clever.