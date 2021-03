"Pizza" con ciambelline e yogurt greco. L'americanata che fa infuriare il web

Pubblicato il 12 marzo 2021 | 17:34

Loopy Fruits Pizza

Pizza a colazione, l’ultima “americanata”

Social infuriati

Piatto per bambini?

Perché chiamarla pizza?

Anche cuochi famosi finiti nelle polemiche per pizze “creative”

i risiamo. Dopo la “” della carbonara che per ilè da provare con bacon e tomato, ora dagli Usa arriva la notizia di una “” che sta facendo saltare sulla sedia i molti cultri del piatto made in Italy più amato al mondo. Il tutto dopo che Chicago si era pure autonominata la Capitale mondiale della pizza! Facendo infuriare, giustamente, i napoletani, e non solo.Ora la ciliegina sulla torta…o meglio sulla pizza. Perché l’ultima trovata a stelle e strisce è una “pizza” perfatta con base dial(le ciambelline zuccherate e multicolor a vari gusti di frutta) con topping diÈ l’ultima trovata diin, una piccola catena di locali che uniscono un’anima da ristorante cinese con una vocazione pizzaiola. Infatti, a guardarla bene questa pizza sembra uscita da qualche manga giapponese.E forse, proprio in un cartone animato lasarebbe dovuta rimanere come stanno pensando in molti in, figuriamoci indove la pizza è una religione. Tanto che, dopo “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, lo show tv che ha portato questa pizza agli onori della ribalta, i social si sono scatenati con commenti tra lo sconcertato e il disgustato.Ma da Fong’s Pizza, nessuna piega, anzi sono ben contenti della fama della loro proposta: «Volevamo fornire un'opzione che pensavamo sarebbe stata divertente per i», ha spiegato a Today Gwen Page, co-fondatrice del ristorante. Anche se, a ben vedere, visto gli ingredienti e in un paese come gli Stati Uniti, dove l’obesità infantile è un problema più che serio, non è di certo un piatto “adatto” ai bambini.A qui poi si aggiunge la solita questione del nome: perché chiamarla pizza? Perché è rotonda? Così come perché chiamare “ carbonara ” se non lo è? Di certo ilche richiamaaiuta chi “vende” questi piatti, ma non è favorevole per l’immagine del piatto stesso.Non fa testo se idel locale in questione siano abituati a “pizze” che non sono tali come la “”, con la base fatta come i classici fagottini di granchio usati come antipasto nella cucina cinese, surimi, cipolla verde, mozzarella, asiago, wonton croccanti e salsa di peperoncino dolce, o laper citarne alcune. Perché a parte appunto i clienti che da questo locale accettano e, forse, ricercano questo tipo di rivisitazioni, dall’altra c’è tutto un popolo di pizzaioli professionisti e amatori che già più volte si sono scagliati contro queste pizze, diciamo creative.Come non ricordare ladi Stellan Johansson, lo svedese che postandola sul suoaveva scatenato una pioggia di critiche? E se poi pensiamo che anche le rivisitazioni di cuochi famosi hanno fatto spesso infuriare gli amanti della pizza: dacon la sua margherita subito ribattezzata «Scraccorella», non possiamo non credere che il dado sia nuovamente tratto.