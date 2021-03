Mozzarella Campana e Deliveroo, un binomio vincentre tra passato e futuro

Pubblicato il 18 marzo 2021 | 11:53

Q

Matteo Sarzana e Domenico Raimondo

Tante le attività congiunte in programma

La mozzarella di bufala

Trasparenza per i consumatori

Il miglior cibo nelle case degli italiani

uei casi, purtroppo rari, di incontro fertile tra unae un’innovazione di grande attualità. Incontro vincente, mettiamola così, tra atomi e bit. Gli atomi sono quelli squisiti delladi, assurta a cibo “happyness enabler” (abilitatore di felicità).In Campania i latticini di bufala si fanno sin dal. Allora i monaci del monastero di San Lorenzo a Capua (Ce) usavano offrire una mozzarella con un pezzo di pane ai componenti del Capitolo che si recavano presso di loro ogni anno in processione. La mozzarella, per la sua deperibilità, veniva consumata solo nelle aree in cui si faceva. Poi dalla seconda metà del Settecento, questa squisita porcellana bianca la si comincia a trovare anche nei mercati di Napoli capitale.E adesso, nel terzo decennio del 21° secolo? Ecco l’incontro con i “bit”, ovvero con la piattaforma digitale, in rete, di. L’è stato siglato dal presidente del Consorzio di Tutela,, e dal general manager di Deliveroo Italy,Si tratta del primo agreement tra un Consorzio di un prodotto Dop e una piattaforma di. L’obiettivo, ardimentoso ma non velleitario, consiste nello sviluppare iniziative per la promozione e tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop.Per conseguirlo, il Consorzio e Deliveroo dedicheranno a, attività die informazione per il corretto utilizzo delladel prodotto e le informazioni corrette onde identificarlo, evitando le trappole della contraffazione.Lalanciata dall’accordo è quella di cogliere leofferte dall’per la tutela e valorizzazione di un prodotto della tradizione gastronomica che, grazie alle sue caratteristiche e alla sua versatilità, ben si adatta anche ai nuovi canali di commercializzazione e distribuzione come l’online food delivery.Tra le azioni previste dal protocollo figurano: campagne divolte a far comprendere le caratteristiche che distinguono la Bufala Campana a marchio Dop; vademecum con i riferimenti normativi che regolano il corretto utilizzo della denominazione di origine in unutili su come valorizzare il prodotto. La sinergia potrà portare anche ad iniziative congiunte in occasione died«Al centro del progetto c’è innanzitutto la trasparenza verso i, che puntiamo a raggiungere e informare in maniera massiccia grazie alla capillarità e alla forza di Deliveroo. Attraverso questa, siamo certi di poter intercettare segmenti di pubblico non sempre coinvolti dalle nostre iniziative promozionali. Sarà l’incontro tra nuovi operatori del mercato agroalimentare e un prodotto fortemente legato ale alle», commenta il presidente Domenico Raimondo.«La missione di Deliveroo è portare il miglior cibo nella casa degli italiani. Oggi è un giorno importante, perché la Mozzarella di Bufala Campana Dop è un grandedi. Vogliamo valorizzare l’eccellenza, tutelare e promuovere la sua denominazione, e tutto il Made in Italy, integrando questa filiera strategica nella piattaforma Deliveroo» dichiara Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy.Il flagello pandemico lo si combatte anche così, unendo le forze ed agendo “insieme”.