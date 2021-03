Vendita di cibi avariati o scaduti: il Governo corregge l’errore

Pubblicato il 20 marzo 2021 | 16:09

Governo approva decreto ad hoc per evitare colpo di spugna per chi vende cibi tossici

lfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’agricoltura, e che ha lanciato l’allarme insieme al Magistrato Gianfranco Amendola della fondazione Univerde ha dichiarato: “Prima vittoria a difesa della salute dei consumatori e del buon cibo italiano. Nel consiglio dei ministri su decreto sostegno è stato approvato un decreto legge ad hoc che reintroduce le norme penali della legge Alimenti del ‘62 che erano state scandalosamente abrogate dal decreto legislativo 2/2/2021 n.27 che sarebbe entrato in vigore il 26 marzo prossimo. Ora occorre sapere chi ha tentato il blitz a favore degli adulteratori ovvero di chi è la ennesima “manina” e, soprattutto, va approvata subito la proposta di legge Caselli contro AgroPirateria e Agromafie bloccata da troppo tempo in parlamento.”Ha poi aggiunto “dobbiamo ringraziare i magistrati come Amendola e Guariniello e la stessa Corte di Cassazione che hanno lanciato l’allarme e anche la Senatrice De Petris e autorevoli personalità come Caselli che hanno agito per ottenere questa correzione. Occorre comunque vigilare.”La senatrice De Petris ha aggiunto “si è rimediato a grave errore e a danni per consumatori. La protesta nostra e di tanti ha ottenuto risultato.”