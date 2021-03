Rifiuti agricoli: sono tutti tossici? Non proprio. La battaglia per cambiare la legge

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 13:00

Una legge che mette in ginocchio le aziende

Non è tossico tutto quello che è prodotto dall’agricoltura

Un decreto che penalizza grandi e piccole aziende di tutti i comparti.

Esempi eclatanti

ome smaltire i? È forse il principale e più urgente problema che assilla ilitaliano. Unache dura da alcuni mesi e che il sottosegretario all'Agricolturaha deciso di condurre in prima persona. Obiettivo: modificare il decreto 116/2020. Il provvedimento stabilisce che tutti iprodotti in ambito agricolo sono«Una assurdità - dice Centinaio - voluta dal precedente ministro dell'Ambiente e che mette indecine di. Mi sto adoperando con il sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica, Vannia Gava affinché la norma venga modificata al più presto perché le legittime proteste dell’organizzazioni di categoria sono incessanti».Non ètutto quello che è prodotto dall’«Non si può dire che tutto quello che viene prodotto dall'agricoltura è tossico. Da parte nostra - rimarca Centinaio - c'è la volontà di modificare il decreto il prima possibile. Con il sottosegretario Gava ne stiamo discutendo concretamente».Gli esempi che portano agli addetti sono eclatanti. «Daidid'ufficio - specifica Roberto Peri, piccolo produttore di un'azienda vinicola bresciana - alla bottiglia diche svuoto con il mio importatore, alla scatola di cartone che si graffia e non posso vendere al cliente. Primatutto il differenziabile, pagando la Tari di conseguenza, e conferivo parallelamente i rifiuti realmente speciali (sacchetti, bidoncini, ecc… dei prodotti fitosanitari) alle aziende preposte. Ora tutto diventa speciale. Non possiamo più entrare nelle isole ecologiche come azienda agricola. Un'assurdità, trattati come chi produce scarti da cromature e da prodotti chimici e solventi».Unvero e in qualche modo irreale. «Penalizza - conclude Centinaio - senza soluzioni alternative chi vuole smaltire regolarmente i. Un’interpretazione miope del concetto di sostenibilità».A meno che, come sostiene qualcuno, non entrino in campo le ecomafie che tutto smaltiscono senza problemi.