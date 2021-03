Pettirossi, ghiri e datteri di mare: ecco i cibi proibiti sulle tavole italiane

Pubblicato il 23 marzo 2021 | 18:09

onostante ie la varietà di pietanze e prodotti consumabili, sulledegli italiani continuano a finire dei cibi proibiti. A rivelarlo è stata lache, nel ringrazie il lavoro dellanel contrasto al fenomeno, ha messo in fila tutti quegli alimenti che non dovremmo mangiare per evitare di danneggiare l'ambiente e il Pianeta.Per quanto riguarda le specie acquatiche, il traffico illegale di(ceche) è molto diffuso. Il primo riguarda l'approvvigionamento illecito di molluschi che vivono attaccati ai faraglioni marini e la cui raccolta provoca danni all'ecosistema di molte regioni del Sud. Discorso simile anche per gli avvannotti che, soprattutto in Toscana, vengono utilizzati per preparare un antipasto saltandoli in padella con la salvia.Tra i piatti proibiti più diffusi c’è la vietatissima "polenta e osei" con iche rappresenta un vero business per bracconieri che sfidano la legge alla ricerca di questi piccoli uccelli la cui cattura è proibita da anni. Se i pettirossi sono cacciati soprattutto nel centro Italia le peppole, fringuelli, cardellini e frosoni sono più diffusi nella cucina del nord.L'animale è particolarmente ricercato nel centro Italia. Secondo una antica ricetta umbro-toscana, infatti, l'viene preparato sott’olio e consumato come antipasto oppure in accompagmaneto alle tradizionali pappardelle.(così come gli) sono molto cacciati in Calabria dove vengono preparati al forno e serviti con le patate lesse e bietola.