Il Salame Felino Igp supera il 2020. E ora punta sulla comunicazione via web

Pubblicato il 25 marzo 2021 | 11:02

Il Salame Felino Igp per il 2021 punta sulla comunicazione via web

Nel 2020 risultati di poco inferiori al 2019

Umberto Boschi, presidente del Consorzio di Tutela del Salame Felino Igp

Cauto ottimismo

Si punta al web

è notoriamente vocato a fare (il verbo produrre qui poco attiene)di alta. I colossi, per fama, per valori e volumi e ovviamente per manifesta pregevolezza organolettica sono due: ile il redivivodi. Quest’ultimo in uscita dal tunnel di operazioni poco chiare che ne hanno inficiato immagine sui mercati. Dopo la nomina del Csqa come organismo di controllo della filiera del prosciutto crudo di Parma qualcosa sta cambiando nel settore. A corollario dei due suddetti colossi, ben propenso a ritagliarsi sua consistente platea di gourmet, un’altra eccellenza della filiera suinicola: il Salame Felino Igp L’annus horribilis 2020 non poteva non ripercuotersi anche sulledidi questo prodotto, tuttavia i risultati sono di poco inferiori a quelli conseguiti nel 2019. Insomma, ditrattasi ma non di caduta.Ilal consumo si conferma sui livelli 2019, superando di poco quota 75 milioni di euro. Crescono lalavorata (+3% circa), le(+2% circa) e il(+8% circa). Ladel canaleè compensata dalla crescita in, dove il Salame Felino Igp è ben presente e ben gradito ed apprezzato nel libero servizio. Comincia a essere ragguardevole la presenza all’estero con l’83% delleconcentrato nei Paesi Ue.Par l’anno corrente aleggia. La riprova non potrà che manifestarsi però solo alla riapertura del canale horeca. Il comparto del Salame Felino Igp raggruppa 14 aziende parmensi, per un totale, considerando anche l’indotto, di circa 500 addetti.Efficace l’articolata attività deldidel, presieduto da, che dichiara: «Possiamo considerarci soddisfatti. Per il 2021, il sentimento prevalente è quello di un cauto ottimismo, per quanto sia azzardato fare: confidiamo nelladi, in modo tale da tornare a crescere nel segmento horeca. Con il progredire della campagna vaccinale, anche l’dovrebbe tornare a far registrare un segno positivo. Non desta particolari preoccupazioni l’uscita deldalla Ue: il quadro normativo è in continua evoluzione, rimaniamo vigili. Passando al mercato domestico, intravvediamodinel segmento della marca del distributore, che, secondo le ultime rilevazioni The European House - Ambrosetti, pesa oggi per l’8% dell’industria alimentare italiana. Sempre più l’offerta private label si sta differenziando, con il lancio di nuove linee premium: una nicchia perfetta per il Salame Felino Igp, prodotto unico per tradizione e per le sue caratteristiche di artigianalità e di eccellenza qualitativa».Per quanto riguarda la comunicazione, nell’impossibilità di prevedere la partecipazione ao eventi, che in futuro torneranno a essere il principale veicolo di promozione, il Consorzio è orientato a esplorare le potenzialità dele degli