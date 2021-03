Coppa di Parma Igp: nel 2020 crescono fatturato al consumo e produzione

Pubblicato il 31 marzo 2021 | 12:24

S

Il fatturato 2020 è stato di 68milioni di euro

21 aziende per 520 lavoratori

Tra Gdo ed export

Puntare alle pizzerie di qualità

iamo nella nostra opima, il rigogliosoche oltre ai due giganti delledi, altre eccellenti chicche per appassionati gourmet sa proporre. Dopo il Salame Felino Igp analizziamo adesso ladi. Nonostante le enormicagionate dalla, idell’anno 2020 sonoIl comparto della Coppa di Parma Igp riunisce 21e occupa, indotto incluso, 520. Laonde divenire Coppa di Parma Igp è stata di circa 439mila kg. Il2020 è stato di 68milioni di euro, con un incremento del +13% rispetto all’anno 2019.Per quanto riguarda la commercializzazione del prodotto, lasi conferma il, con una quota del 70%.Sul fronte, nonostante le complicazioni legate al Covid-19, il comparto della Coppa di Parma Igp ha. I principali mercati in area Ue sono. In area extra Ue, i mercati più dinamici sonoUn ragguardevoledeilo si conseguirebbe, a partire dal prossimo autunno, agendo sulledi, comunicando e promuovendo l’utilizzo della Coppa di Parma Igp qualedi squisite pizze.Concludiamo con la dichiarazione di, presidente del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma Igp:«Possiamo ritenercidei risultati conseguiti nel 2020, resi ancor più significativi dalla particolarità del quadro macroeconomico. Per quanto riguarda il, l’obiettivo è mantenere ie crescere a valore: un aiuto importante potrebbe arrivare dalla graduale ripresa del mondo horeca, così penalizzato dalle chiusure. Guardando all’, siamo convinti che ilabbia enormi potenzialità: continuiamo a lavorare per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la commercializzazione negli Stati Uniti».