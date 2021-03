La Borsa della spesa del 5 marzo. Parte in anticipo la stagione di fave e asparagi

Pubblicato il 05 marzo 2021 | 12:06

F

La Borsa della spesa del 5 marzo

I dati della settimana

rutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da(Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 5 marzo. La "" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.Secondo Bmti, la prima settimana diporta delle novità positive in termini di prezzi all'ingrosso per isiciliani che, a differenza dello stesso periodo dello scorso anno, registrano prezzi inferiori. Nel frattempo, si avvicina il termine della campagna deiitaliani (con relativi cali di presenza progressivi sui banchi alimentari). Contestualmente, inizia a piccoli passi la stagione dellecon l'arrivo della varietà Sabrosa e il leggere calo dei prezzi. Passando agli ortaggi, come nella passata settimana , imostrano prezzi stabili e una qualità in aumento grazie all'alleggerimento dei danni da gelata. E sempre per il clima mite, che favorisce le colture, è stata anticipata la campagna dellesiciliane e deglicampani.