Da cave dismesse a bacini d'acqua. La soluzione lombarda alla siccità

Alcune aree più di altre risentono degli effetti della scarsità di precipitazioni





70 cave idonee

In Lombardia 12 comprensori di bonifica

un po’ come l'uovo di Colombo:- in inverno e primavera - ledidismesse da utilizzare d'estate per, in caso di. La proposta non è nuovissima ma finalmente entra nella fase concreta dei progetti. A prendere l'iniziativa l'assessore regionale all'Agricoltura della, che ha presentato la proposta per individuare le cave potenzialmente convertibili in piccoli bacini per l'irrigazione e per la laminazione delle piene.Settanta le cave dismesse potenzialmente idonee alla conversione nelle province diin una prima fase e, successivamente, nel pavese, lodigiano e mantovano. Diciotto sono prioritarie per l'integrazione della risorsa irrigua e il miglioramento della«Le cave dismesse - ha dichiarato l'assessore Rolfi - potranno essere convertite indi, per trasformare zone produttive del territorio in elementi di valorizzazione dell'ambiente e dell'agricoltura e di prevenzione del dissesto idrogeologico. Questa operazione costituirà un valido aiuto contro le crisi idriche in alcuni periodi dell'anno».La pianura lombarda è suddivisa in 12 comprensori di bonifica che coprono una superficie totale di 1.346.000 ettari, di cui 579mila ettari risultano irrigabili grazie all'attività dei consorzi di bonifica e alle acque, sempre più scarse, deiTicino, Adda, Oglio, Chiese, Mincio, Chiese, Mella, Brembo e Serio.«Negli ultimi anni - ha concluso l'assessore- i periodi sempre più frequenti dihanno comportato una riduzione dell'acqua complessivamente disponibile. Alcune aree più di altre risentono degli effetti della scarsità di precipitazioni obbligando i consorzi di bonifica a ridurre le portate distribuite provocando danni».