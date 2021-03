Una nuova vita grazie all'arte bianca. Un progetto di donne per le donne

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 13:10

Un progetto made in Umbria dove le donne fanno squadra





Dall’arte bianca un futuro di rivincita

I segreti della panificazione svelati alle donne dalle donne

no degli obbiettivi della cooperativaè quello di promuovere ein, allontanate dal loro nucleo familiare e sociale di origine. Un servizio diper nuclei mamma-bambino con figli di età compresa tra 0 e 12 anni o in stato di gravidanza, anche minorenni, in stato di grave disagio sociale e in situazioni di particolare degrado e abbandono. Ma cosa c’entradella panificazione in tutto questo?«Tutto parte dalla volontà della nostra cooperativa dile donne ospiti della nostra casa di accoglienza e di aiutarle a trovare un’occupazione - afferma Antonella Romansi, psicologa e psicoterapeuta - Il nostro obiettivo va ben oltre il mero, seppur necessario, supporto psicologico e di primo aiuto alle vittime, ma si identifica anche con la necessità di innescare unculturale. Noi vogliamo dare la forza e gli strumenti necessari per trovare quelle alternative, offrendo loro la possibilità di apprendere anche le basi di un mestiere, per collocarsi nel mondo dele rifarsi una».È qui che entra in gioco ladelle donne e la loro capacità di unirsi e fare squadra come quella di, zia e nipote ma sono soprattutto due giovani donne che portano avanti nella loro azienda di famiglia -- un mestiere ricco di simboli e significato: producono farine e fanno apprendere ai professionisti che arrivano a Trevi da tutta Italia, i segreti della, dellae della«Nella nostradell’arte bianca Antico Fienile di Trevi, ci piace pensare che trasferendo un mestiere, trasmettiamo allo stesso tempo valori importanti alla base della cultura alimentare e delle- afferma Martina Marani responsabile corsi accademia - fare il pane è un‘arte nobile e antica, da sempre legata alle donne, una vera e propria cerimonia, con le sue fasi e i suoi riti che le nostre nonne ricordano con gioia, orgoglio ed un pizzico di nostalgia, rivedendosi bambine insieme alle loro madri, zie, nonne intorno ad una tavola in cucina. Fare il pane è un gesto di serena familiarità. E’ per questo motivo che abbiamo deciso di far apprendere alle ospiti dell’associazione, l’arte della panificazione, della pizzeria e della pasticceria, per avviarle ad un mestiere che profuma di buono, di sani principi e di genuinità».