Agroalimentare, motore economico: bene l'export grazie alle bevande

Pubblicato il 14 aprile 2021 | 15:50

Il Forum Food & Beverage di Bormio si tiene il 4 e 5 giugno

L'agroalimentare italiano vale il 3,8% di Pil

arafrasando l'articolo 1 della Costituzione, potremmo dire che l'Italia è una repubblica fondata sull'. A dirlo sono i numeri registrati dal settore nel 2020 segnato dalla pandemia: undi 64,1 miliardi, di cui 31,2 miliardi dal settore cibo e bevande (-1,8%) e 32,9 miliardi dal comparto agricolo. Tutto senza considerare l'da record: 46,1 miliardi di euro.Questi i dati salienti provenienti dall'analisi diper la presentazione del quinto, il 4 e 5 giugno a Bormio (Sondrio), che avrà come parole chiave alimentazione, salute e sport.A livello di produzione, l'Italia è il secondo Paese in Europa per incidenza dell'agroalimentare sul(3,8%), preceduto solo dalla Spagna (4%) e sopra Francia (3%) e Germania (2,1%). «Col valore aggiunto generato nel 2020 l'agroalimentare si conferma al primo posto tra le "4A" del Made in Italy, 1,9 volte l'automazione, 2,8 volte l'arredamento e 3,2 volte l'abbigliamento», ha affermato, managing partner & ceo di The European House - Ambrosetti.Nell'export lesono la categoria più venduta e generano oltre un quinto del fatturato (20,6%), con Germania, Francia e Usa maggiori approdi. Aperto il nodo, su cui al Forum è atteso un approfondimento.