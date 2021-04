Addio ad Andrea Paternoster, il poeta del miele

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 16:45

Andrea Paternoster

ra il, cultore delle cose belle e buone del made in Italy,che aveva nobilitato l'arte del cosiddetto "nomadismo" e di cui oggi piangiamo la morte sopraggiunta dopo che giovedì scorso era stato coinvolto in un incidente stradale. Aveva 54 anni.Ogni anno spostava i suoi alveari (oltre 1.500) nei luoghi più vocati per la produzione di mieli monofloreali:. Amava esplorare i territori, amava viaggiare da un capo all'altro della Penisola per scoprire - grazie al racconto dei contadini e dei monaci di alcune abbazie - i luoghi migliori per le sue api.Nel 2007 gli avevo dedicato un ampio reportage, corredato dalle splendide immagini del foreporter, sulla rivista mitteleuropea bilingue (italiano e tedesco). Titolo: "Tutti i colori del miele interpretati da Andrea Paternoster". Mieli. Tra i primiche al Ristorante "Chiesa" di Trento gli aveva dedicato un menu monotematico. Protagonisti i: il rarissimo miele di corbezzolo, l'altrettanto raro e prezioso miele di rododendro, il miele di tarassaco, il miele di lavanda, il miele di rosmarino, il miele di girasole.Ed ancora: il miele di tiglio, di eucalipto, di sulla, di castagno, di carrubo, solo per citarne alcuni . Una sinfonia di colori, profumi e sapori che si sposavano in una sorta di, le erbe spontanee e molte altre preparazioni gastronomiche. Già al primo incontro a Castel Thun i mieli di Andrea Paternoster mi avevano affascinato. Cosiccome mi avevano entusiasmato le gemme di pino mugo immerse in un delicatissimo miele di acacia. Ultime sue creazioni: l'idromiele spumantizzato, l'acquavite di miele e l'aceto di miele.Andrea aveva superato il concetto die nel corso dei numerosi incontri con gli amanti della buona tavola amava ripetere: «Usate pure il miele quando avete il mal di gola o il raffreddore, usatelo per addolcire il caffè o una tazza di latte, ma gustatevelo con le persone care nei momenti più piacevoli della giornata poiché il miele è gioia, è vita, è convivialità».La sua filosofia era racchiusa in due parole:, premessa fondamentale per ottenere quella "quintessenza" di mieli monofloreali che sottolineavano la purezza di quel miracolo della natura che filosofi, poeti e scrittori dell'antichità definirono "dono del cielo" (Aristotele), "alimento divino" (Apicio), "rugiada celeste" (Virgilio). Caro Andrea, ora ti immagino lassù a volteggiare, spensierato,. Buona passeggiata.