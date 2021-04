Agricoltura Positiva 2030, il progetto virtuoso di PepsiCo

Pubblicato il 21 aprile 2021 | 18:44

PepsiCo sostiene la creazione di standard e misurazioni per l'agricoltura rigenerativa

Costruire la salute e la fertilità del suolo

È il momento per operare una rivoluzione digitale nelle fattorie

Colture resistenti ai cambiamenti climatici

on ilentro il 2030 si prefigge di diffondere pratiche agricole rigenerative su 7 milioni di acri, approssimativamente pari alla sua intera impronta agricola. L'azienda stima che questo impegno eliminerà almeno 3 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra. Ulteriori obiettivi del programma includono il miglioramento dei mezzi di sussistenza di oltre 250mila persone nella sua filiera agricola e l’approvvigionamento sostenibile del 100% dei suoi ingredienti chiave.Il programma “Agricoltura Positiva” di PepsiCo punta a procurarsi colture e ingredienti tali da accelerare la transizione verso un'agricoltura rigenerativa, con una, e inoltre costruisce una capacità di ripresa del sistema alimentare, e rafforza le comunità agricole.«Qualsiasi piano per contrastare le urgenti sfide che il sistema alimentare globale si trova ad affrontare deve rivolgersi all'agricoltura, fonte di nutrimento per miliardi di persone e leva chiave per- ha affermato, ceo di PepsiCo - In qualità di azienda leader a livello mondiale nel settore alimentare e delle bevande, un sistema alimentare resiliente è essenziale per la nostra attività e, grazie alla nostra portata, abbiamo l'opportunità e la responsabilità di guidare un cambiamento significativo. Il programma di “Agricoltura Positiva” di PepsiCo dà priorità agli investimenti, all'innovazione e alla solida collaborazione con i nostri partner agricoli per ottenere un forte impatto in tutto il mondo. Lavorando insieme, possiamo ridurre la nostra impronta di carbonio collettiva, nutrire una popolazione in rapida crescita e fornire significative opportunità economiche a più persone».PepsiCo sostiene la creazione di standard e misurazioni per l’agricoltura rigenerativa a livello di settore. In assenza di tali standard l'azienda misurerà i progressi verso i suoi obiettivi di Agricoltura Positiva monitorando gli acri e le persone coinvolte nell'iniziativa e, nel tempo, l'impatto sui risultati ottenuti, tra cui costruire la salute e la fertilità del suolo; isolare il carbonio e ridurre le emissioni;. PepsiCo è impegnata con organizzazioni leader come il World Wildlife Fund per lo sviluppo di un metodo che stabilisca obiettivi scientifici per l’acqua, tenendo in considerazione i vantaggi dei sistemi e delle pratiche di agricoltura rigenerativa e resistente sulla quantità e qualità dell’acqua.«Le nostre colture devono essere resistenti ai cambiamenti climatici e coltivate in modo da avere un impatto positivo sul pianeta. Faremo tutto questo concentrandoci sulla collaborazione, sull’accelerazione e sulla trasformazione delle pratiche agricole - ha puntualizzato, ceo di PepsiCo Europa - Dobbiamo collaborare con le parti interessate, compresi gli agricoltori e i fornitori dei nostri ingredienti e dobbiamo accelerare le pratiche rigenerative su larga scala in modo che diventino la norma per gli agricoltori. Infine, è il momento per una, che renda i dati essenziali così come è essenziale il trattore, al fine di coltivare i raccolti in modo più sostenibile ».Il programma di Agricoltura Positiva è un altro passo nel percorso dell'azienda PepsiCo Positive e segue il recente annuncio di PepsiCo di, mirando a una riduzione delle emissioni assolute di gas serra lungo la sua filiera di oltre il 40% entro il 2030, nonché impegnandosi a raggiungere zero emissioni nette entro il 2040.Per informazioni: www.pepsico.co.it